Kohus tunnistas kormoranimunade õlitamiseks antud load õigusvastaseks

Keskkonnaamet andis selle aasta 31. märtsil load kormoranimunade õlitamiseks kaheteistkümnel laiul, millest kümme asuvad kaitsealade sihtkaitsevööndites. Ornitoloogiaühing vaidlustas load kohtus.

Halduskohus leidis nüüd, et korraldustes puuduvad tõendid kormoranide tekitatud tõsiste kahjude kohta kalavarudele, kudekarjadele või kalakasvatustele nimetatud aladel. Kohtu hinnangul oli keskkonnaamet tuginenud vananenud 2008. aasta tegevuskavale, mis omakorda põhineb vananenud toitumisuuringutel, teatas kohtu pressiesindaja.

Seejuures ei nähtunud kohtule, et vastustaja oleks korraldanud kormorani seiret viisil nagu see tegevuskavas abinõude kavandamiseks soovitatud. Kohtu hinnangul pole arvestatud ka vahepealseid, umbes 15–25 aasta jooksul toimunud muutuseid, mis omakorda mõjutavad kormoranist tulenevale kahjule antavat hinnangut, sealhulgas hinnangut kahju olulisusele ja tõsidusele.

Kohus märkis, et ainuüksi faktist, et kormoranid söövad hulgaliselt kala, ei tulene automaatselt kalandusele tõsise kahju tekitamise kriteeriumi täidetust. Lisaks peab alale omaste kalaliikide populatsiooni struktuur ja liigiline koosseis viitama sellele, et kaladest toituvad kormoranid on kõige tõenäolisemalt kalasaaki vähendavaks või kalu vigastavaks teguriks, mis kinnitab tõsist kahju kalandusele ja teiste tegurite mõju tõsise kahju põhjustajana ei ole tõenäoline.

Kohus leidis, et korralduste põhjendused pole piisavad, veendumaks, et kormoranid on seni põhjustanud ja tekitavad tulevikus suure tõenäosusega kahju kalade kudekarjadele, kalavarudele ja kalapüügile, ning selle kahju olulisuses. Korralduste põhjendused jäid üldiseks, nentis halduskohus.

Kokkuvõtvalt leidis kohus seega, et keskkonnaameti kaalutlusõiguse alusel antud korraldused on õigusvastased juba põhjusel, et looduskaitseseaduses sätestatud erandi kohaldamise eelduste täidetus on põhjendamata ja tõendamata ning vastustaja on rikkunud uurimispõhimõtet, kui ei kogunud otsuste tegemiseks vajalikku teavet. Puudulikult tuvastatud asjaolude alusel antud kaalutlusotsused, mis eeldasid ka määratlemata õigusmõistete sisustamist, ei saa olla kohtu hinnangul õiguspärased.

Kohus mõistis Keskkonnaametilt Eesti Ornitoloogiaühingu kasuks välja menetluskulud 100 eurot. Muus osas jäid menetlusosaliste menetluskulud nende enda kanda.

Keskkonnaametil on kuu aega aega otsuse vaidlustamiseks.

Eesti Ornitoloogiaühing taotles aprillis kohtule esitatud kaebuses kormoranimunade õlitamise lubade tühistamist, kuid ei halduskohus ega ka ringkonnakohus andnud esialgset õiguskaitset ning õigusvastane õlitamine viidi tänavu kevadel ellu.