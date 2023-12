Kapitel ostab koos kaasinvestoritega soomlastelt Viru Keskuse

Viru Keskuses 28-protsendist osalust omav Kapitel teatas, et ostab Soome ettevõttele Pontos Groupile kuuluva 72-protsendise osaluse koos Tristafani ja finantsinvestoriga.

Reedel allkirjastatud tehing jõustub lähikuudel sõltuvalt kokkulepitud eeltingimuste täitmisest, sealhulgas konkurentsiameti loa väljastamisest, teatas Kapitel. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

"Oleme arendanud Viru Keskust koostöös Pontosega alates selle avamisest 2004. aastal. Nendelt enamusosaluse ostmine on meie jaoks loogiline samm. Jätkame keskuse arendamist koostöös oma pikaajalise partneri Tristafaniga ning veidi hiljem liitub omanikeringiga ka finantsinvestor. Viru Keskuse professionaalne meeskond jätkab tänases koosseisus tegevjuht Gertti Kogermanni juhtimisel," ütles Kapiteli juhatuse esimees ning Viru Keskuse nõukogu liige Taavi Ojala.

Tänavu mais valminud mitmeaastase renoveerimisprojektiga uuenes 86 kauplust ja kokku 90 protsenti keskuse pindadest. Viru Keskus investeeris uuendusprojekti üle 20 miljoni euro ning keskuse üürnikud oma kaupluste renoveerimisse täiendavad 15 miljonit eurot. Lähiajal on plaanis samaaegselt uue trammitee ehituse ning teede-tänavate remondiga uuendada ka keskuse ümbrust, ütles Ojala.

Omandisuhte muutus ei mõjuta keskuse üürnikke ega kliente, ütles Viru Keskuse juht Gertti Kogermann.

32 000 ruutmeetri suuruse kogupinnaga ning 29 500 ruutmeetri suuruse üüripinnaga Viru Keskust külastas 2022. aastal 13,1 miljonit inimest, keskuse üürnike käive oli 128 miljonit eurot.

Kapitel on Baltimaade suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mille portfellis on üle 270 000 ruutmeetri üüritavat pinda. Ettevõte omab osalust neljas ostukeskuses (Spice ja Spice Home Riias, Panorama Vilniuses, Viru Keskus Tallinnas) ning viit büroohoonet (Delta Plaza ja Sõpruse Ärimaja Tallinnas, Elemental Business Centre Riias, Narbuto 5 Vilniuses ja I.P. Pavlova 5 Prahas). Ettevõttele kuulub Nordic Hotel Forum (opereerib OÜ Nordic Hotels) ning koos AS-iga Infortar Tallink City Hotel, mida opereerib Tallink Hotels. Lisaks omab ettevõte osalust Kapitel Logistics OÜ-s, millele kuulub kaks logistikakeskust Tallinna ringteel. Kapitelil on ehituses Arter kvartal Tallinnas.

Tristafan OÜ on 100 protsenti Eesti kapitalil põhinev valdusettevõte. Tristafan konsolideerimisgruppi kuulub kuus tütarettevõtet ja kaheksa sidusettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Grupi ettevõtete peamisteks tegevusvaldkondadeks on kinnisvara väljaüürimine ja -arendus, ehitusseadmete müük ja tehniline teenindamine ning põllumajandus.