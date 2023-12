Vedurijuhtide streigi tõttu on liiklus Saksamaa raudteel tõsiselt häiritud

Ametiühingu teatel seiskasid kaubarongide juhid töö kell kuus õhtul ja reisirongide juhid kell kümme. Streik kestab kella kümneni reede õhtul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Deutsche Bahni teatel sõidab reedel streigist hoolimata 20 protsenti pikamaarongidest, siiski soovitatakse inimestel ebatarvilikud sõidud edasi lükata. Streigini jõuti seetõttu, et ametiühingud ja Deutsche Bahni läbirääkimised töötasu tõusu ja tööaja lühendamise üle jooksid ummikusse.

"Nad peaksid lõppude lõpuks üksteisega rääkima. Reisijate suhtes on see väga hoolimatu. Väga raske on mul nii koju saada. Ma tahan täna Leipzigisse jõuda ja ma leidsin kaks rongi, mis tegelikult sõidavad - nii et ma olen õnnega koos," ütles reisija Christiane Rentsch.