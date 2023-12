EKRE volikogu: valitsuse jõupoliitika tuleb rahva ühisel jõul peatada

EKRE volikogu ütleb avalduses, et Eesti majanduse olukord on halvim pärast 2010. aasta kriisi ning maksutõusud süvendavad seda veelgi. EKRE sõnul püüab riigikogu opositsioon hoida ära Eesti tulevikku kahjustavaid arenguid, aga valitsuskoalitsioon on vastanud sellele kompromissi välistava jõupoliitikaga.

"Võimuliit juhib Eestit kindlate kätega parlamentaarsest demokraatiast autokraatiasse, jättes riigikogule vaid dekoratiivse rolli ja lülitades opositsiooni poliitilisest protsessist välja," märgib volikogu.

EKRE hinnangul on suuremale osale Eesti kodanikest valitsuse poliitika vastuvõetamatu, mida näitab ka koalitsioonierakondade toetuse langus.

EKRE volikogu hinnangul tuleb koalitsiooni ja valitsuse survestamist jätkata, et sundida neid arvestama ühiskonna vastuseisu ja laia kandepinda esindava opositsiooniga. "Surve lõdvendamine tähendaks ebademokraatlike jõudude võitu ja parlamentarismi hääbumist. Juhul kui riigikogu teised opositsiooniparteid, Keskerakond ja Isamaa, otsustavad muganduda kodustatud ja n-ö heaks opositsiooniks, seda lootuses sõlmida valitsusega kokkuleppeid, veavad nad alt nii oma valijaid kui ka suurt osa eesti rahvast," lisab volikogu.

EKRE hinnangul tuleks käesoleva riigikogu koosseisu ajal tehtud ja planeeritavad maksutõusud ära jätta, sest kriisi ajal ei tohiks riik makse tõsta ega elanike ja ettevõtete rasket olukorda veelgi raskemaks muuta.

"Eelarve tasakaalu saavutamiseks tuleb ümber vaadata kulutused, mis ei ole valimistel mandaati saanud ja mille järele puudub otsene vajadus. Plaanitud kujul tuleb ära jätta või edasi lükata ka tulumaksureform. Kärpeid tuleb teha ülepaisutatud riigisektori, mitte laste arvelt. Peretoetused tuleb tõsta endisele tasemele ning abielu mõiste tuleb panna rahvahääletusele," seisab avalduses.

"Oma rahva heaolust hooliv, demokraatlik ja tulevikku suunatud poliitika on võimalik, aga selleks tuleb rahva ühisel jõul lõpetada praeguse valitsuse ebapädev, ebaõiglane ja ebalegitiimne jõupoliitika. Kutsume rahvast, sealhulgas erialaliite ja vabaühendusi kasutama kõiki seadusega ette nähtud võimalusi – avalikke kirju, petitsioone, kampaaniaid, meeleavaldusi ja streike –, et takistada valitsusel oma otsuste elluviimist. Ärme lubame Reformierakonna valitsusel Eestile rohkem kurja teha," lisab volikogu.