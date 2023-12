EKRE ja Reformierakond tunnistavad kontakte punnseisu lõpetamiseks

Reformierakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtpoliitikud tunnistasid, et on arutanud võimalusi riigikogus tekkinud punnseisu lahendamiseks. Esimene märk võimalikest kokkulepetest EKRE korraldatud obstruktsiooni vähemalt osaliseks lõpetamiseks peaks tulema Ukraina toetamisega seotud nelja eelnõu menetlemiselt.

"Kahtlemata need Ukraina eelnõud oleks esimene reaalne, käegakatsutav samm koostöö ja dialoogi poole," ütles EKRE aseesimees Henn Põlluaas neljapäeva ennelõunal ERR-ile.

EKRE riigikogu fraktsioon teatas kolmapäeval, et on valmis osaliselt loobuma obstruktsioonist, kui koalitsioon näitab üles valmisolekut otsida poliitilistes küsimustes kompromissi. EKRE esimehe Martin Helme sõnul on erakond nõus toetama neljast Ukraina-teemalisest valitsuse eelnõust kahte, millest esimesega võtab Eesti kohustuse osaleda Ukrainale antud laenu intressikulude katmisel ning teisega võimaldatakse Eesti ettevõtetel jätkata annetusi Ukraina toetuseks maksuvabalt. Samas nõuab EKRE, et koalitsioon loobuks ülejäänud kahest eelnõust, millest esimesega annab Eesti 10 miljonit eurot mitte Ukrainale, vaid sellele suunatud riskikapitali fondi ning teine suurendab Eesti osalust Euroopa Nõukogu Arengupangas ligi 10 miljoni euro võrra.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Erkki Keldo tunnistas neljapäeva lõunal ERR-ile, et tema erakond on EKRE esindajatega neil teemadel rääkinud ning koalitsioon pakuks suurimale opositsioonierakonnale obstruktsioonist loobumisel võimalust nende jaoks olulist eelnõu riigikogu suures saalis arutada.

"Me oleme mitte meedia vahendusel EKRE esindajatega rääkinud. Ma saan aru, et EKRE soov on, et nad tahavad oma eelnõud riigikogus arutada, mis puudutab tulumaksutagastust ettevõtetele, mis annetavad nendele MTÜ-dele, kes toetavad Ukrainat," rääkis Keldo.

Seda saab tema sõnul võimaldada, kui EKRE loobub eelnõule esitatud muudatusettepanekutest ning rahanduskomisjon soovitab eelnõu panna riigikogu järgmise nädala päevakorda.

"Meie oleme mõelnud, et kui nad soovivad seda arutada, siis me oleme muidugi kompromissiks valmis, aga sellisel juhul peavad nad need sajad sisutühjad muudatusettepanekud ära võtma. Ja nad saaksid ka ise seda eelnõud arutada saalis ja saavad ka hääletada. Niimoodi saaks mõlemad enda positsioone näidata ja riigikogu suur saal saab ka hääletada," selgitas Keldo.

"Aga mis on kõige olulisem, et Ukraina pakett kui selline tervikuna saaks siiski ikkagi selle aasta jooksul vastu võetud," lisas ta, viidates, et koalitsioon ei nõustuks EKRE sooviga kaks eelnõu tagasi võtta.

Keldo sõnul ei ole neli Ukraina-teemalist eelnõu küll otseselt omavahel seotud, kuid moodustavad siiski tervikpaketi.

"Ühesõnaga me neid tagasi ei võta, kuna sinna tehtud EKRE muudatusettepanekud ei ole tegelikult riigikogu kodu- ja töökorraga üldse kooskõlas, sest need soovivad rahvusvaheliste lepingute muutmist. Ja teised muudatusettepanekud ei ole üldse eelnõu reguleerimisalaga seotud. Sellest tulenevalt ei ole nende muudatusettepanekute õiguslik alus üldse püsiv," rääkis ta. "Aga me oleme nõus ikkagi EKRE-ga kokkulepet tegema, kui EKRE soovib seda niinimetatud Slava Ukraini eelnõud menetleda," lisas Keldo. Ta viitas sellele, et nii nagu koalitsioon, soovib ka EKRE Slava Ukraini tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjast välja võtta.

Nelja eelnõu edasine saatus pidi selguma neljapäeva pärastlõunal toimuva riigikogu rahanduskomisjoni istungi ajal.

"Praegu on niimoodi, et me ootame kindlat kokkulepet, käte surumist ja sellisel juhul me võtame oma need muudatusettepanekud tagasi. Meil on selleks juba paberid valmis. Kas nad käiku lähevad, see sõltub nüüd puhtalt koalitsioonist," tõdes Põlluaas ennelõunal ERR-ile antud usutluses. "Loomulikult me eelistame jõuda kokkuleppele, et me saaksime tavapäraselt edasi minna," lisas ta.