Keskerakonna liikmed pole Yana Toomi käitumises üksmeelel

Keskerakonna liikmed pole üksmeelsed Yana Toomi käitumise osas, nimelt on Toom aidanud kanda paljude inimeste kohtukulusid, nende hulgas on ka tegevuse tõttu riigist välja saadetud kremlimeelseid aktiviste. Jüri Ratas ütleb, et Toomi käitumine ei ole Eesti väärtusruumile sobilik, erakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul ei anna erakond hinnangut oma liikmete konkreetsetele valikutele.

Keskerakonna aseesimehe ja Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi ja tema büroo rahasüstide abiga saavad Eestile ohuks kuulutatud Kremli-meelsed aktivistid kohtus riigi otsuseid vaidlustada, kirjutas Eesti Päevaleht. Toom ütleb, et tegu on tema isikliku rahaga ja et ta saab ka pahameelest aru sest teema on emotsionaalne.

"Ausalt – mul on raskusi sõnade leidmisega. Kui keegi tegeleb heategevusega, kas te alati küsite, et miks te seda teete? Noh, päriselt nagu," vastas Toom küsimusele, miks ta seda teeb.

Üks, kelle kohtukulusid Toom on aidanud maksta, on Surematu Polgu aktivist Zoja Paljamar, kelle elamisloa tühistas KAPO juunis.

Toom ütleb, et inimesed, keda ta aitab, et suuda ise kohtukulusid maksta. Samuti on need juhtumid tema jaoks poliitiliselt huvitavad. Toomi sõnul on paljud halli passi omanikud küsinud, kas ka nendega võib midagi sarnast juhtuda.

"Oleks väga hea ja vajalik, kui Eesti kohtus oleks nendele otsa vaadatud ja siis saaks teha mingisugused järeldused mis ikkagi on ja mis ei ole lubatud Eesti Vabariigis. Sest lisaks Zoja Palamarile, kes on teatavasti halli passi omanik, meil elab veel 60+ tuhat halli passi inimesi Eestis," ütles Toom.

Jüri Ratas ütles, et ajal kui tema oli Keskerakonna esimees räägiti juba sellest, et Toom toetab rahaliselt Eestile ohuks kuulutatud Kremli-meelsete aktivistide kohtuskäike. Ratas seda õigeks ei pea. "See kindlasti Eesti väärtusruumi ja sellise üldise ühiskondliku hoiakuga kokku ei käi," ütles Ratas.

"Ma saan nagu emotsioonist aru, aga siin me olemegi erinevatel seisukohtadel," sõnas Toom.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Yana Toomi tegevust heaks ei kiida ja hukka ei mõista. Tema sõnul ei anna erakond hinnangut erakonna liikmete konkreetsetele valikutele.

"Meie lähtume väärtustest ja printsiipidest ja meie printsiibid on siin väga selged. Et riigi vastasele tegevusele ei ole õigustust. Ja samas lähtuvalt sellest, et õigusriigis otsused tulevad kohtu poolt, siis kõik kohtu otsused on legitiimsed ja nendest otsustest tuleb lähtuda," ütles Kõlvart.