Kell 20 "Impulss": miks alkoholisõltuvus Eestis ei vähene?

Viimastel aastatel joovad eestlased üha rohkem, mistõttu hoiatavad arstid, et alkoholism võtab juba epideemia mõõtu. Samal ajal riisuvad alkoholitootjad ja -kaupmehed aina suuremaid kasumeid. Mis on tehtud valesti, et meil on nii palju sõltlaseid ja alkoholisurmadele pole suudetud pidurit tõmmata, püüab välja selgitada ETV saade "Impulss" tänases stuudioarutelus.