Tööstustoodangu langus langetab ka CO2 kvoodi hinda

Euroopa Liidu heitmekvoodi hind on praegu umbes 70 eurot iga CO2 tonni kohta. Viimati oli see nii madal aasta aega tagasi. Üheks peamiseks põhjuseks on Euroopas langenud tööstustoodang, mistõttu on ka langenud kvoodi järele nõudlus ütleb Eesti Energia juhtiv portfellihaldur Silver Kera. Teine oluline mõjur on gaasi hind.

"Kui elektritootmisel on gaas piisavalt odav, siis gaas on oluliselt vähem CO2 intensiivne kui näiteks süsi või põlevkivi. Sellest tingituna on oluliselt vähem vaja neid kvoote osta," rääkis Kera.

Aga ka fossiilkütuste põletamise vähenemine.

"Näiteks Saksa energiafirmad on võtnud väga kindla suunise liikuda eemale söe põletamisest, mis on olnud Saksamaa üks põhilisi energiaallikaid. Saksa energiahiid RWE on täitsa müünud maha oma strateegilise CO2 kvoodi positsiooni," sõnas Kera.

Lisaks on Euroopa Liit Venemaa fossiilkütustest loobumise mõjude leevandamiseks kvoote rohkem müünud. Selle mõju on siiski tagasihoidlik, ütleb Kera. Kõik see kokku teeb elektrihinna Eestis veidi soodsamaks.

"Kuna CO2 hind peegeldub otse muutuvkulus põlevkivijaamadel ja ka Läti-Leedu gaasijaamadel, siis selle langus peaks otseselt peegelduma madalamas muutuvkuludes jaamadele ja peaks tooma madalama igapäevase elektrihinna. Kuigi mitte drastiliselt, ütleksin viis kuni 10 eurot/MWh peaks olema odavam toota tänu sellele," rääkis Kera.

Süsihappegaasi tonni kvoodi hinda on küll raske ennustada, kuid Kera lisas, et see jääb tõenäoliselt 60-80 euro vahele. Seal vahemikus võib see samas jääda kõikuma.

"Siin ei ole ainult puhtalt erinevad tööstused ja elektritootjad, kes seda ostavad vaid ka investeerimispangad võivad spekulatiivsetel põhjustel turgu üles-alla liigutada. Ma usun, et väga stabiilset aega me hetkel ei näe. See on kogu energiasektori puhul praegu uus reaalsus. Volatiilsus on suur, mitte ainult ka CO2 turul, elektrihindades, gaasihindades ja muudes energiakandjates," sõnas Kera.