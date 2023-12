Elektri- ja sidekatkestustega maadlevas Rõuge vallas tuleb rikkeid üha juurde

Tugev lumesadu on mitmel poole Eestis põhjustanud ulatuslikud elektrikatkestused, Rõuge vallas on suure lumesaju tõttu mitmes piirkonnas häiritud ka mobiililevi ning möödunud ööga tuli rikkeid seal juurde.

Elektrilevi teatas teisipäeva pärastlõunal, et 12. detsembri öösel alanud tugev lumesadu põhjustas elektrikatkestusi ning kõige ulatuslikumad olid need Kagu-Eestis, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal.

Rõuge vald teatas teisipäeva õhtul, et vallas on mitmes piirkonnas elektriühendus katkenud ning Mõniste ja Varstu kandist on tulnud teateid ka mobiililevi kadumisest. Samuti on teele murdunud puude tõttu häiritud lumetõrje ning vald palub inimestel autoga liigelda vaid äärmisel vajadusel.

"Vikerhommikule" kolmapäeva hommikul telefoniintervjuu andnud Rõuge vallavanem Britt Vahter ütles, et telefoniside pole ligi 1000-ruutkilomeetrises Rõuge vallas sugugi igal pool taastunud, vaid pigem on rikkeid ööga juurde tekkinud.

Täpset rikete arvu vallavanem öelda ei osanud, kuid möönis, et paljud vallale teada olevad elektrita paigad Elektrilevi katkestuste kaardil ei kajastugi. Rikkeid on Vahteri kinnitusel üle valla.

Teisipäeva hommikust on elektrita Nursi lasteaiarühm ja külakeskus, samuti Mõniste kool. Seal piirkonnas läks vallavanema sõnul maha ka kaks sidemasti.

Kolmapäeva hommikul oli elektrita Rõuge kool ning 180 lapsel jääb koolipäev ära. Vool puudub ka vallavalitsuses, kes on kolinud oma töö noortekeskusesse. Mõniste küla hooldekodu on samuti tabanud elektrikatkestus ja vool tagatakse seal generaatoriga.

Vallavanem tõdes, et aknast õue vaadates tundub olukord loogiline, kuna lund piirkonnas pidevalt sajab ning lumi on ka teistsugune – kleepuv ja raske. Lähipäevadel prognoosib ilmateenistus sula saabumist, mis muudab juba niigi liinidele ja puudele kleepunud paksu lume veel raskemaks. Vahteri sõnul on olukord vallas väga keeruline, mõnes piirkonnas Läti piiri ääres Varstu kandis on elektriprobleemid kestnud juba kolm nädalat.

Teisipäeval kogunes ka Elektrilevi kriisikomisjon, et elektrivarustus esimesel võimalusel taastada. Elektrilevi teatas, et järgnevate päevade sula muudab puudel oleva lume veel raskemaks, mis võib kaasa tuua uusi rikkeid.

"Talv algas sel aastal raske ja märja lumega, mis ladestul puudel, oksadel ja liinidel. Sellele järgnesid miinuskraadid ning lumesajud on vahelduvalt kestnud juba üle kahe nädala, tuues kaasa viimase saja aasta lumerekordi. Kui esialgu kukkusid liinidele nõrgemad puud ja oksad, siis lumesadude jätkumisel kukuvad nüüd liinidele juba suured puud ka rohkem kui 10 meetri kauguselt, murravad maste, lõhuvad traaverseid ja rebivad puruks juhtmed," kirjeldas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Härm sõnas, et Elektrilevi brigaadid lahendavad järjest rikkeid liinidel, aga langevad uued ja veel suuremad puud tekitavad taas katkestusi.

"Täna (teisipäeval - toim.) on rikkeid lahendamas üle 200 inimese kahes vahetuses, et jätkuvalt lahendada raskest lumest tekitatud rikkeid. Harju-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaal saame tänase päeva jooksul täna tekkinud keskpinge rikked lahendatud, Pärnu- ja Raplamaal homse päeva jooksul ning Valga-, Viljandi- ja osa Võrumaa keskpinge rikete lahendamisega võib minna kuni neljapäevani. Teeme koos partneritega kõik mis võimalik, et rikked võimalikult kiiresti lahendatud saaksid," ütles Härm.