Kelmid tegutsevad: ohver viis 10 000 euro eest sularaha pakiautomaati

Kelmid ei puhka ja leiutavad aina uusi viise, et inimestelt raha välja petta. Ainuüksi viimase ööpäeva teadete järgi on inimesed kelmidele kaotanud kümneid ja kümneid tuhandeid eurosid.

Näiteks selgub politsei- ja piirivalveameti teadetest, et sel teisipäeval pöördus politseisse 84-aastane naine, kellele helistas väidetavalt politseinik ning palus naise abi petturite tabamisel. Naine pidi võtma oma kontolt välja sularaha, viima selle pakiautomaati ja saatma väidetava politseiniku poolt antud aadressile. Samuti lubati naisele, et ta saab raha hiljem jaoskonnast kätte.

Seda raha naine rohkem loomulikult ei näinud. Kahju 10 000 eurot.

Pakiteenustega on seotud üsna palju kelmusi. Näiteks sai detsembri alguses 63-aastane naine e-kirja väidetavalt Omnivast, milles väideti, et paki saamiseks tuleb tasuda tollimaks. Naine vajutas e-kirjas sisaldavale lingile ning avanes veebileht, kuhu tuli sisestada oma pangakaardi andmed. Kelmusega tekitatud kahju on 2900 eurot.

Samas leiavad kelmid muid võimalusi, kuidas ohvri usaldust võita. Novembris tutvus 28-aastane mees tutvumisportaalis Bumble Charlotte Herrera nimelise naisterahvaga, kes peale mõne päevast suhtlust viis teema krüptorahaga kauplemisele ning soovitas ennast abistama ja juhendama investeerimisel. Naise juhendamisel registreeris mees end kauplemisplatvormil globalex-bit.com ning teostas mitmeid sissemakse. Peagi avastas ta, et teenitud kasumit ta välja võtta ei saa ning nõutakse täiendavaid sissemakseid. Ohver jäi ilma 14 465 eurost.

Novembri lõpus nägi 35-aastane naine internetis Anu Välba nimel reklaami, mis pakkus investeerimise võimalust. Naine vajutas reklaamile, peale mida avanes veebileht ning kuhu ta jättis enda kontaktid. Peagi võttis temaga ühendust kauplemisplatvormil cartera.capital nõustaja, kelle abil avaldaja tegi ülekandeid. Nii jäi naine ilma 9562 eurost.