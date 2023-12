Saks: Putin rääkis pressikonverentsil sõjast oodatust rohkem

Saks märkis, et Putini presidendi administratsioon teab, millised teemad ühiskonnas on tähtsad ning neid ei üritata pressikonverentsil otseselt vältida.

"Ta tahab need teemad ära puudutada niimoodi, et ta saab nendele vastata selliselt, mis võib Venemaa inimesi kõnetada. Ja arvan, et minu jaoks väga palju oli sõja teemat. Ma oleks oodanud isegi, et seda on vähem. Aga see, et ta ikkagi peab sellest rääkima, näitab, et presidendi administratsioonis kuidagi tajutakse, et ühiskonnas see teema on praegu oluline," kommenteeris Saks.

Tema hinnangul tahtis Putin, et pressikonverentsilt jääks kõlama eelkõige see, et Venemaa sõda Ukraina vastu on olnud edukas.

"Selge on see, et ta praegu üritab kõigiti rõhutada seda, et ta on jõuline, asjad liiguvad tema arvates positiivselt. Ja arvestades seda, missugune aasta on seljataga, siis ta tegelikult ju praegu taastab usku Venemaa presidenti Putinisse, sellesse, keda Venemaa rahvas oli näinud varasemalt," sõnas Saks.