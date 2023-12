Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve jääle võib jalgsi minna

Pakane on veekogudel jääkihti juba nii palju kasvatanud, et reedest võib Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvele jalgsi peale minna. Kuigi ametlikku jäälemineku keeldu siseveekogudele enam ei kehti, võib vooluveekogudel endiselt ohtlik olla.

Lõppev nädal tõi Lõuna-Eestis kaks traagilise tagajärjega õnnetust. Võrumaal uppus mees tiiki, kus tõenäoliselt takistas paksema jää tekkimist kalakasvatuseks mõeldud aeraator. Kolmapäeval püüdsid Emajõge ületada kaks inimest, kes mõlemad kukkusid vette ning üks neist hukkus.

"Ühine joon on ikkagi inimese enda ettevaatamatus seal. Seal on ilmselgelt on ennast ise ohtu seatud, ohtlik käitumine. Äärmiselt ohtlikud on vooluveekogud. Jää paksus kõigub väga palju, kalda ääres võib olla 12 sentimeetrit nagu Emajõel, aga keskel võib olla paar sentimeetrit või lausa lahtine vesi," selgitas päästeameti ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.

"Ja jääpatrullide käigus, kui päästjad on käinud kontrollimas jääkeelust kinnipidamist, on ka olnud juhtumeid, kus on nõrga jää peal olnud kalamehed koos lastega. Ka seal on antud korraldus lahkuda. On olnud selliseid ohtlikke olukordi ka," ütles Uustalu.

Peipsi järve jääl tohib reedest jalgsi liikuda. Esimesel jääloa päeval paistis Mustvee sadama juures järvel umbes kümme kalameest. Neist kaldale kõige lähemal istus kohalik mees Riho.

"Mina nii kaugele minema ei hakka. Lund on nii palju ja vesi on ka all," ütles ta.

Peipsi järvistu teatud piirkondades tuleb siiski liikumist vältida, näiteks jõesuudmete lähedal. Enne järvele minekut tasub jääolusid kontrollida politsei kodulehelt.

"Tasuks võtta kaasa laetud akuga telefon, riputada kaela jäänaasklid. Ja tasuks vältida purju joomist. Enne ikka tutvuda ka jääoludega, need on leitavad politsei.ee lehelt," rääkis Mustvee kordoni piirivalvur Taavi Sügis, kelle sõnul kalamehed enamasti järgivad reegleid.

Reedel Peipsile tulnud kalurid ütlesid, et käituvad ohutult, sest jää võib tõesti olla ettearvamatu.

"Vesi mõnes kohas on väljas. Lund on palju, pressib vett välja," kirjeldas kalamees Jüri.

Riho ootas reedest kalale saamist. "No mis sa seal kodus vahid. Vot niskene see ääremaa elu on," sõnas ta.

Riho ütles, et temale piisab nelja kala püüdmisest. "Mulle aitab küll. Ühe endale, kaks naisele ja üks kassile ja rohkem mul vaja ei ole," ütles ta.