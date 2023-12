Leedu poliitikud kritiseerisid teravalt Ungari käitumist Euroopa Liidus

"Ainus viis, kuidas ma saan tõlgendada Ungari positsiooni, seda mitte ainult Ukraina suhtes, vaid ka ka paljudes teistes küsimustes, on see, et nad on Euroopa vastu ja kõige vastu, mille eest Euroopa seisab," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis sel nädalal Brüsselis.

Landsbergis lisas, et probleemile tasub otsida pragmaatilist lahendust, aga kui seda ei leita, "ootavad meid ees pimedad ajad".

Nädala lõpus pöördus Ungari võimude poole Leedu alaline esindaja Euroopa Liidu juures Arnoldas Pranckevičius, kritiseerides Budapesti vetot Ukrainale 50 miljardi euro eraldamisele ning lisas, et kui Ungari ei soovi olla EL-is, võiks ta sellest lahkuda.

"Tahaksin väga soovida, et see EL-i liikmesriik ei kogeks kunagi sõda, mida Ukraina rahvas praegu läbi elab, et tema linnu ei pommitataks, kodanikke ei tapetaks, et agressorriik ei okupeeriks tema territooriumi. Soovin, et see riik ei peaks kõige pakilisematel hetkedel elulise abi saamiseks teistelt solidaarsust paluma ja saama vastuseks liitlaste veto," ütles ta.

Pranckevičius lisas, et EL on tugev solidaarsuse ja vastastikuse usalduse tõttu. "Kui te pole kummakski valmis, on ainult üks õige lahendus - lahkuda," lõpetas ta.

Ungari suhtes esinesid sel nädalal kriitikaga ka vähemalt kaks Leedust valitud Euroopa Parlamendi saadikut.

"Kui Viktor Orban otsustab vetostada Euroopa Ülemkogu otsuse laienemiseks ja Ukrainaga liitumiskõneluste alustamiseks, siis on see reetmine," teatas Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Leedu kunagine peaminister Andrius Kubilius.

"See oleks Ukraina reetmine, oma kodumaad kaitsvate inimeste reetmine ja kogu Euroopa reetmine, kes kaitsevad oma Euroopa-meelset valikut. See oleks ka Ukraina ungarlastest vähemuse reetmine, kes on üksmeelselt kutsunud Viktor Orbanit toetama otsust alustada Ukrainaga liitumiskõnelusi. See oleks ka Lääne-Balkani reetmine, sest see on Ukraina, mis tegutseb praegu külmunud laienemisprotsessis jäälõhkujana ja mille esimesed ohvrid on Lääne-Balkani riigid," rääkis Kubilius Euroopa Parlamendi kõnetoolis.

Leedu eurosaadik Rasa Juknevičiene (EPP) kutsus Eurooa Komisjoni ja nõukogu üles kaaluma Ungarilt hääleõiguse võtmist. "Meie juristid peavad leidma õiguslikult korrektse tee, kuidas peatada [Euroopa Liidu] nii seespidine kui väline lõhkumine," ütles ta.

"Kelle heaks Orban töötab?" küsis Juknevičiene. "Putini! Aga miks ei tee EL midagi tema peatamiseks? Kas te ei näe, kuidas Euroopa Liitu lõhutakse seestpoolt? Ma ütlen, et me näeme. Aga kahjuks on vahendid tema peatamiseks liiga nõrgad. Aga see vastus valmistab pettumuse, kuna inimesed tahavad tõhusat EL-i. Nii ei saa edasi minna. Kui me laseme Putinil hävitada mitte ainult Ukraina, aga ka EL-i, tuleb meil silmitsi seista eksistentsiaalsete küsimustega."

Ta lisas, et ei usu, et Ungari rahvas, mis on kõigile eeskujuks olnud juba alates 1956. aastast, sooviks Venemaa võitu. Õigusriik peab Euroopa Liidu ülesehitust kaitsma, rõhutas Juknevičiene kõnes, mille ta pidas enne Euroopa Ülemkogu toimumist.