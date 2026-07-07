X!

Reformierakond hoidus toetamast vetoõiguse kaotamist EL-i välispoliitikas

Eesti
Yoko Alender
Yoko Alender Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Euroopa liberaalseid erakondi ühendav katusorganisatsioon ALDE võttis nädalavahetusel Viinis peetud kongressil vastu resolutsiooni, milles kutsutakse üles muutma Euroopa Liidu välispoliitikas senist ühehäälsuse nõuet, mistõttu saab ka üks liikmesriik EL-i otsuseid blokeerida. ALDE-sse kuuluv Eesti Reformierakond ettepanekut ei toetanud.

"Eestile väikeriigina on Euroopa [Liidus] ühehäälsuse nõude säilitamine julgeoleku- ja välispoliitikas oluline. Euroopas on erinevad reeglid erinevates küsimustes, kus kehtib ühehäälsuse nõue ja kus mitte. Sanktsioone ja inimõigusi puudutavas on nii Reformierakonna Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet kui erakond tervikuna varem teinud ettepaneku mitte lasta üksikutel riikidel otsuseid takistada, nagu tegi seda pikalt Viktor Orbáni juhitud Ungari," ütles Viinis toimunud kongressil osalenud reformierakondlasest riigikogu liige Yoko Alender ERR-ile.

"Mainitud resolutsiooni hääletusel Eesti delegatsioon ei osalenud, sest lisaks meile sobivatele ettepanekutele sisaldas see ka laiemaid Euroopa Liidu aluslepingute muutmist puudutavaid ettepanekuid, mida Reformierakond ei toeta," selgitas Alender.

ALDE kongress kutsus vastuvõetud resolutsioonis üles kehtestama Euroopa Liidus ühisveto süsteemi, mis asendaks praeguse ühe riigi vetoõiguse. Selle kohaselt saaks vetoõigust kasutada ainult vähemalt 15 protsenti liikmesriikidest ja vähemalt viit protsenti EL-i elanikkonnast esindav riikide rühm – praktikas vähemalt viis liikmesriiki, kes esindavad ligikaudu 22,5 miljonit EL-i kodanikku. Ühisveto süsteemi tuleks rakendada kõigis poliitikavaldkondades, leidis ALDE, rõhutades samas, et selle eesmärk ei ole vähendada kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamise (QMV) rolli seal, kus see juba kehtib, ega võtta liikmesriikidelt nende õigusi.

Ühehäälsuse nõue kehtib Euroopa Liidus välis- ja julgeolekupoliitikas, maksuküsimustes ja laienemist puudutavates otsuste vastuvõtmisel, muudes valdkondades kasutatakse enamushääletust.

ALDE kongressi resolutsioon pidas oma ühisveto ettepanekuga silmas peamiselt just uute riikide vastuvõtmise teemat, mainides nimeliselt Montenegrot ja Põhja-Makedooniat, mis liberaalide hinnangul on pidanud EL-iga ühinemisel "taluma ebaproportsionaalselt pikka ja masendavat ootamist". Samuti viidati selles Ukraina ja Moldova ühinemisprotsessi pidurdamisele ühe riigi poolt, mis tõestab ALDE hinnangul, et vetoõigust kasutatakse poliitilise survevahendina, mitte kandidaatriikide saavutuste objektiivseks hindamiseks.

Ühehäälsuse nõude võimalik kaotamine Euroopa Liidus on olnud teemaks juba aastaid, kus valdavalt läänepoolsed liikmesriigid on soovinud selle kaotamist. Samas on Ungari tegevus eelmise peaministri Viktor Orbani võimu ajal takistanud oluliselt ka EL-i tegevust Ukraina toetamisel, mis on oluline Eestile ja teistele Kiievi toetajatele.

Eesti valitsus on seni seisukohal, et ühehäälsuse nõudest ehk ühe riigi vetoõigusest välispoliitikas ei saa loobuda.

Samas on endine pikaaegne välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet Reformierakonnast olnud juba aastaid seisukohal, et EL-i välis- ja julgeolekupoliitikas tuleks konsensuse nõudest loobuda. Paet koostas 2023. aastal europarlamendis ka raporti, milles soovitab EL-i välispoliitika mõju ja tõhususe suurendamiseks kasutada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist mõnedes välispoliitika valdkondades, nagu inimõigused ja rahvusvahelise õiguse kaitse ning sanktsioonide kehtestamine.

2022. aastal koostasid Tartu Ülikooli teadlased raporti, milles soovitasid Eestil loobuda oma senisest seisukohast ning asuda toetama ühehäälsuse nõudest loobumist Euroopa Liidu välispoliitikas.

Samas eeldaks otsuste vastuvõtmise reeglite muutmine Euroopa Liidu aluslepingute revideerimist, mida ei soovi aga suur hulk liikmesriike, kuna sellega kaasnevad arutelud ja referendumid võivad EL-i aastateks kaosesse viia.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:20

Raadiouudised (07.07.2026 12:00:00)

12:20

Riik tahab panna maakonnabussid sõitma kindla rütmi järgi Uuendatud

12:14

Teadlased avaldasid Maa haruldasest minikuust esimese detailse pildi

12:13

Kihlveoekspert: ühe kokkuleppega võib sportlane kogu oma karjääri rikkuda

12:09

Portugali peatreener lahkub: tundsin end Portugalis alati teretulnuna

12:03

Uus "Käsilaste" film kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 26 000 külastuse

11:55

Elektroonilise muusika produtsent Siimi avaldas debüütalbumi

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

11:38

Meedia: Kiievi lähedalt leiti Monaco pommirünnaku kahtlusaluse surnukeha

11:24

Reformierakond hoidus toetamast vetoõiguse kaotamist EL-i välispoliitikas

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Sõja 1594. päev: Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

06.07

Eesti alkoholipoliitika edasine suund: kõrgemad aktsiisid ja lühem müügiaeg

06.07

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

06:59

CNN: sõda kisub põhja nii Putini reitingu kui ka Venemaa majanduse

06.07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

ilmateade

SPORT

12:09

Portugali peatreener lahkub: tundsin end Portugalis alati teretulnuna

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

11:05

Prantsusmaa kaebas Olise kollase kaardi FIFA-le edasi

10:31

Fery tegi suure tagasituleku ja jõudis esimest korda veerandfinaali

loe: kultuur

12:03

Uus "Käsilaste" film kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 26 000 külastuse

11:55

Elektroonilise muusika produtsent Siimi avaldas debüütalbumi

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

loe: eeter

12:13

Kihlveoekspert: ühe kokkuleppega võib sportlane kogu oma karjääri rikkuda

11:03

Trollijuht: uue trolliga sõidad nagu sõiduautoga

10:03

Andres Mustonen: võib-olla olen ma puuk-kodanik

06.07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

Raadiouudised

10:50

Transpordiamet: suurveega uputavad autotunnelid on paratamatus

10:50

Ankaras algab NATO tippkohtumine

10:45

Riik andis kirikule pool aastat uue metropoliidi leidmiseks

09:15

Raadiouudised (07.07.2026 09:00:00)

06.07

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

06.07

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

06.07

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

06.07

Tartu saab rattateid juurde

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo