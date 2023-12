Briti elektrivõrgu ettevõte loobub Hiina komponentidest

National Grid otsustas loobuda ettevõtte Nari Technology toodangust oma ülekandevõrgu tänavu aprillis, pärast vastava soovituse saamist Ühendkuningriigi signaalluure küberturvalisuse keskuselt, teatas väljaanne The Financial Times (FT) viitega anonüümsele valitsusametnikule.

Briti võrguettevõte ise keeldus kommentaaridest viidates lepingute konfidentsiaalsustingimustele.

"Me suhtume oma taristu turvalisusesse väga tõsiselt ning meil on paigas mehhanismid oma töötajate ja kriitilise vara kaitsmiseks, et saaksime pakkuda usaldusväärset ja turvalist elektri ülekandeteenust," teatas National Grid oma avalduses.

FT teatel ütles Nari tütarettevõtte NR Electric UK töötaja, et ettevõttel ei ole enam juurdepääsu kohtadele, kuhu nende tarnitud komponendid on paigaldatud ja et National Grid ei avaldanud lepingute lõpetamise põhjust.

Leht tsiteeris ka ühte teist anonüümset isikut, kelle sõnul puudutas otsus NR Electric UK komponente, mis aitavad elektrivõrku juhtida ja tasakaalustada ning minimeerida elektrikatkestuste ohtu.

FT teatel jäi selgusetuks, kas komponendid jäid elektri ülekandevõrku.

NR Electric UK, Briti signaalluure agentuur ega Hiina saatkond Londonis ei vastanud väljaspool tööaega Reutersi esitatud palvele juhtunut kommenteerida.

Briti energiajulgeoleku amet teatas, et ei kommenteeri eraõiguslike organisatsioonide üksikuid äriotsuseid. "Valitsusametina teeme tihedat koostööd erasektoriga, et kaitsta meie rahvuslikku julgeolekut," seisis avalduses.