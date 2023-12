Kohus toob päevavalgele Epsteiniga seotud inimesed

New Yorgi kohtuniku korraldusel tuuakse avalikkuse ette dokumendid ja nendes paberites on kirjas ka seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud inimesed.

Ajaleht The Times kirjutab, et dokumentides on kirjas kümneid inimesi, kes olid Epsteiniga seotud. Need tehakse kohtu korraldusel avalikuks järgmisel kuul. Seda otsust on võimalik 14 päeva jooksul edasi kaevata.

Kohtunik Loretta Preska vaatas läbi 187 inimese juhtumid. Nende hulgas on Epsteini sõpru, kaaslasi, väidetavaid ohvreid, ajakirjanikke, politseinikke ja prokuröre. Dokumendid esitati kohtule mitu aastat tagasi, kui algas Briti seltskonnategelase ja Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli kohtuprotsess.

Preska käsul jäetakse kümned nimed siiski avalikustamata, nende hulgas on Epsteini ohvrid või isikud, kes pole Epsteini kuritegudega seotud.

Mõned avalikustatavad dokumendid on eeldatavasti seotud Johanna Sjobergiga. Ta ütles, et oli üliõpilane, kui Maxwell värbas ta Epsteinile seksuaalset massaaži tegema. Sjobergi ütlusi kasutasid hiljem Virginia Giuffre advokaadid.

Virginia Giuffre süüdistas prints Andrew'd, et kuningliku perekonna liige kuritarvitas teda seksuaalselt, kui naine oli 17-aastane. Hiljem jõudis prints Giuffre'iga kohtuvälisele kokkuleppele.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks. Epstein oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega.

2022. aastal mõistis USA kohus Maxwellile karistuseks 20-aastase vangistuse. Prokuröride sõnul osales Maxwell kümme aastat skeemis, mis aitas Epsteinil alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitada.