Maxwell: Trump oli Epsteiniga sõber, kuid ei käitunud kunagi kohatult

Donald Trumpi vastane plakat, millele kinnitatud fotol on Trump ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein.
Donald Trumpi vastane plakat, millele kinnitatud fotol on Trump ja seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / David Swanson
USA justiitsministeerium avaldas reedel seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud Jeffrey Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli ülekuulamise protokolli, milles naine ütles, et Donald Trump oli küll Epsteini sõber, kuid ei käitunud kunagi kellegagi kohatult.

Maxwelli, kes kannab 20-aastast vanglakaristust Epsteinile alaealiste tüdrukute värbamise eest, kuulas eelmisel kuul üle peaprokuröri asetäitja ja Trumpi endine isiklik advokaat Todd Blanche.

Justiitsministeerium avaldas sadu lehekülgi ülekuulamise stenogramme ja helisalvestisi, tehes seda Blanche'i sõnul läbipaistvuse huvides.

"Välja arvatud ohvrite nimed, on kõik sõnad olemas. Midagi pole eemaldatud. Midagi pole peidetud," ütles Blanche.

63-aastane Maxwell viidi pärast Blanche'iga toimunud ülekuulamist Florida vanglast üle Texases asuvasse minimaalse turvalisustasemega vanglasse.

Kõrgetasemeliste sidemetega jõukas finantsist Epstein tegi 2019. aastal New Yorgi vanglas enesetapu, oodates kohut väidetava alaealiste tüdrukutega kaubitsemise eest, kes värvati talle seksuaalseid massaaže tegema.

79-aastane Trump oli kunagi Epsteini sõber ning The Wall Street Journali andmetel leiti presidendi nimi justiitsministeeriumi läbi vaadatud niinimetatud Epsteini toimikute sadade nimede hulgast, kuigi väärtegude kohta tõendeid leitud ei ole.

Esindajatekoja komitee on Epsteini toimikud välja nõudnud ja sai reedel justiitsministeeriumilt esimese osa dokumentidest kätte.

Maxwell ütles Blanche'ile antud intervjuus, et Trump ja Epstein olid "sõbralikud, nagu inimesed on seltskondlikus õhkkonnas".

"Ma ei usu, et nad olid lähedased sõbrad," ütles endine Briti seltskonnadaam.

"Ma ei näinud presidenti tegelikult kunagi üheski massaažisituatsioonis," ütles ta. "Ma ei näinud presidenti kunagi mitte mingis kohatus olukorras. President ei käitunud kunagi kellegagi kohatult."

Maxwelli sõnul oli Trump "igas mõttes härrasmees" sel ajal, kui nad alates 1990. aastatest koos aega veetsid.

"Trump oli minu vastu alati väga südamlik ja lahke," ütles ta. "Ja ma tahan lihtsalt öelda, et ma imetlen tema erakordset saavutust praeguseks presidendiks saamisel."

Maxwell ütles ka, et ta ei usu, et Epstein sooritas vanglas enesetapu. "Ma ei usu, et ta suri enesetapu tagajärjel," lausus ta.

Epstein ei pidanud Maxwelli sõnul mingisugust "klientide nimekirja" ja naine ei olnud teadlik ühegi prominentse isiku šantažeerimisest.

"Ma ei näinud seda kunagi ega kujutanud seda isegi ette," ütles ta.

Maxwelli advokaat David Markus ütles, et naine vastas kahe päeva jooksul toimunud ülekuulamisel igale talle esitatud küsimusele.

"Ghislaine Maxwell on süütu ja tema üle poleks tohtinud kunagi kohut mõista, rääkimata süüdimõistmisest," ütles Markus sotsiaalmeediaplatvormil X. "Ta ei pannud kunagi toime ega osalenud alaealiste või ka kellegi teise seksuaalses kuritarvitamises."

"Ainus põhjus, miks talle kunagi süüdistus esitati, oli see, et ta oli patuoinas pärast Jeffrey Epsteini surma vanglas."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

