SEB pank tegutseb jätkuvalt Venemaal

Rootsi SEB pangal on Venemaal Peterburis jätkuvalt avatud kontor ning toimiv Venemaa turule mõeldud veebileht. Eestiski laialdaselt tegutsev pank ise ütleb, et on tegevust Venemaal lõpetamas.

SEB Groupi kodulehel on rahvusvaheliste kontorite seas välja toodud ka kontor Venemaal. "Pakume oma koduturu ettevõtete pangandus- ja finantsasutuste klientidele mitmesuguseid teenuseid," seisab tänaseni SEB Groupi infolehe osas "SEB in Russia".

Lisainfona on välja toodud: "Praeguste tingimuste juures ei ole SEB-l võimalik või sobilik Venemaal tegevust jätkata ning seetõttu on SEB asunud seda vähendama. Seda tehakse vastutustundlikult ja korrapäraselt ning kooskõlas regulatiivsete ja juriidiliste kohustustega."

SEB-l on Venemaal avatud ka veebileht, kust informatsiooni tegevuse lõpetamise kohta ei leia.

Eesmärk on tegevus lõpetada

SEB Eesti turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni juht Silver Vohu ütles ERR-ile, et grupp on tegevusi Venemaal lõpetamas ja eesmärk on tegevus Venemaal täielikult lõpetada.

"SEB-l on kontor Peterburis alles selleks, et aidata oma vähestel klientidel Vene turult väljuda," sõnas ta.

Vohu saatis ERR-ile ka SEB Groupi ametliku selgituse. "Soovime rõhutada, et SEB tegevus Venemaal on keskendunud üksnes Põhjamaade, Saksamaa ja Suurbritannia äriklientide riigis tegutsevate tütarettevõtete toetamisele ning SEB-l ei ole olnud kohalikele ettevõtetele, asutustele või eraisikutele suunatud äritegevust," seisis avalduses.

"Laenuportfell on nullis. Uusi laene pank välja ei anna. Vanad laenud on klientide poolt täielikult tagasi makstud," märkis pank.

Vohu sõnul teevad panga täieliku sulgemise raskemaks ja aeganõudvamaks riiklikud regulatiivsed ning juriidilised protseduurid ja nõuded.

"See võib võtta teadmata aja. Suund on selge, et pank Venemaal sulgeb. Aga plaan on seda teha eesmärgi- ja reeglitepäraselt," sõnas Vohu.

Vohu sõnul sulges SEB Moskva kontori 2022. aastal.

SEB on Euroopa Liitu kuuluva Rootsi kapitalil põhinev pank, mille peakontor asub Stockholmis. Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud 12 sanktsioonipaketti, mis puudutavad ka pangandussektorit.

Euroopa Liidu riikide vahel on viimati uute sanktsioonide kehtestamise ajal vaidlusi ja kriitikat põhjustanud Austria panga Raiffeisen jätkuv tegutsemine Venemaal.

SEB on Eestis suuruselt teine pank. Sarnaselt teiste Eestis tegutsevate pankadega ei ole ka SEB teenuseid võimalik Venemaal äri tegemiseks kasutada. Ühelgi teisel Eestis tegutseval pangal Venemaal kontorit enam ei ole.