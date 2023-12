Amet: Elektrilevi soovitud muudatusega kaasneks võrgutasude hüppeline tõus

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm rääkis ERR-ile, et praegu kehtiva tariifimetoodika järgi saab ettevõte kulutada investeeringuteks ühe neljakümnendiku ettevõtte põhivarast. Selle aluseks on loogika, et vara tehniline eluiga on 40 aastat ja kui üks neljakümnendik igal aastal välja vahetada, siis on tagatud võrgu järjepidev uuendamine.

"Probleem on aga selles, et ajas hinnad kasvavad ja 40 aastat tagasi soetatud trafo asendamine on täna kordades kallim. Selle probleemi lahendamiseks kasutatakse näiteks Rootsis iga-aastast võrguettevõtja varade indekseerimist, Soomes aga on kasutusel perioodiline varade ümberhindlus, et vara väärtus peegeldaks tänast tegelikku asendusväärtust," lausus ta.

Härm tõi välja, et kui võtta varade indekseerimisel aluseks 2000. aasta, võiks praegune tariif olla umbes viis senti kilovatt-tunni eest. Praegu kehtiv keskmine tariif on 4,11 senti kilovatt-tunnist.

Kui aga arvutada tariif varade asendusväärtuse – 5,67 miljardi euro alusel, peaks tariif olema umbes 10 senti kilovatt-tunnist.

See tähendab, et praegu kehtiv tariif tagab investeeringuteks 34 miljonit eurot aastas. 2000. aasta põhjal indekseerimine tagaks selleks umbes 85 miljonit eurot, aga kasutades tänast asendusväärtust, oleks Elektrilevi investeerimisvõimekus üle 250 miljoni euro aastas.

"Elektrilevi arengukava aastani 2035 näeb ette, et järgmistel aastatel oleks vaja võrgu töökindluse tõusu investeerida 150–200 miljonit eurot aastas. Elektrilevi näeb, et tarbija ja võrgu jätkupidevuse seisukohast oleks mõistlik variant, kus edaspidi kasutatakse võrguvara indekseerimist ja vahepealne puuduolev investeering kaetakse näiteks riigieelarvest või eurorahade arvelt," selgitas Härm.

Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juhataja Külli Haab ütles, et Elektrilevi välja käidud võrgutasude arvutamise põhimõtte rakendamiseks tuleks konkurentsiameti hinnangul esmalt muuta elektrituruseaduses võrgutasude kooskõlastamise aluspõhimõtteid.

"Seejuures on oluline arvestada asjaoluga, et nimetatud muudatus tooks kaasa minimaalselt ligi 2,5-kordse võrgutasude tõusu," tõdes Haab.

Haab lisas, et täiendavalt võib see muudatus edasi kanduda ka teiste reguleeritavate sektorite hinnakujundusse.

ERR uuris ka Eesti Energialt, mida nemad emaettevõttena Elektrilevi ettepanekust arvavad, kuid energiaettevõte teatas, et Elektrilevi on oma tegevustes Eesti Energiast sõltumatu.