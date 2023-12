Saksamaa konfiskeerib Vene pangaarvelt 720 miljonit eurot

Prokuratuur teatas avalduses, et esitas Saksa rahanduspealinna Frankfurdi kohtule "sõltumatu konfiskeerimismenetluse" taotluse.

"Selle menetluse eesmärk on konfiskeerida üle 720 miljoni euro, mida üks Vene finantsinstitutsioon hoiustab Frankfurt am Mainis pangaarvel, kuna kahtlustatakse katset embargoreegleid rikkuda," teatas prokuratuur.

Prokuröride sõnul kandis Euroopa Liit kõnealuse Vene panga 2022. aasta juunis sanktsiooninimekirja. Seetõttu ei olnud sel pangal enam lubatud Euroopas hoiustatud rahaga ülekandeid teha, vaid arve külmutati.

Varsti pärast sanktsioonide kehtestamist üritasid aga tundmatud isikud "Vene finantsinstitutsiooni" nimel võtta selle Frankfurdi arvelt välja üle 720 miljoni euro.

"Pank ei täitnud elektroonilist ülekandekorraldust," ütlesid prokurörid.

Ajakirja Der Spiegel andmetel on nimetuks jäänud Vene panga puhul tegu Moskva börsi üksusega ja raha oli paigutatud USA panga JP Morgan Chase Saksa haru arvele.

G7 riikide otsus külmutada Vene arved pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris tõi kaasa umbes 300 miljardi dollari blokeerimise ühenduse riikides.

Kiiev on kutsunud üles kasutama Venemaa raha Ukraina sõjajärgseks ülesehitukseks, kuid G7 riigid ei poolda otsest raha konfiskeerimist sellega seotud juriidiliste probleemide tõttu ja kuna see on vastuolus maailmas kehtivate normidega.