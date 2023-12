Siseministeerium on kõnekaartide isikustamise plaanist loobunud

Kui veel suvel plaanis siseministeerium isikustamata kõnekaartide müügi keelamist, siis praeguseks on ministeerium kavatsusest loobunud, kuna ei pea seda tehnoloogia kiire arengu ajal põhjendatuks.

Juulis ütles toonane siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar, et ministeeriumis valmis mõne aja eest kõnekaartide isikustamist nõudev eelnõu, mis saadetakse lähiajal kooskõlastusringile.

Eelnõu kohaselt oleks kõnekaarti saanud küll osta igaüks, kuid selle aktiveerimiseks pidanud kõnekaardi siduma konkreetse isikuga, kellele number kuulub. See oleks vähemalt ministeeriumi toonase hinnangu järgi lihtsustanud jõuametite tööd.

Teisipäeval andis sarnasele lahendusele heakskiidu Leedu parlament, kohustades 2025. aastast sideoperaatoreid uusi ettemakstud kõnekaarte ja nende ostjaid registreerima.

Leedu nõuab kõnekaardi ostmisel isiku ees- ja perenime, isikukoodi, koduaadressi ja isikut tõendava dokumendi tüübi, sarja ja numbri registreerimist.

Eesti siseministeerium on vahepealse aja jooksul aga otsustanud kõnekaartide isikustamise plaanist loobuda.

"Siseministeerium on küsimust hinnanud ja analüüsinud ning ei pea praegu olukorras, kus tehnoloogia kiiresti areneb, kõnekaartide isikustamisele suunatud eelnõu väljatöötamist põhjendatuks," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik.

Kriitikute hinnangul oleks anonüümsete kõnekaartide piiramine võtnud inimestelt osa nende privaatsusest, justiitsminister Kalle Laanet sõnas, et õiguskaitseorganitel on kuritegude avastamiseks piisavalt tööriistu.

IT- ja telekommunikatsiooni liit heitis plaanile ette, et kõnekaartide isikustamine oleks riigi poolt ühe elutähtsa teenuse tarbimiseks kasutatava toote suretamine, millega ei kaasneks mõju kuritegevuse vähendamisele. Liidu hinnangul on rändlusteenuse, suhtlusrakenduste ja krüpteeritud sõnumite ajastul anonüümseks suhtluseks mitmeid lihtsaid alternatiive.