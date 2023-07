Siseministeerium tahab keelata isikustamata kõnekaardid

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar ütles Vikerraadio "Reedeses intervjuus", et kõnekaartide isikustamist nõudev eelnõu valmis ministeeriumis juba mõnda aega tagasi. Lähiajal saadetakse eelnõu kooskõlastusringile.

"Küsimus ei ole kõnekaartide puhul, et me tahaksime kõnekaarte kelleltki ära võtta. Kõnekaardid võivad täiesti vabalt kõigile inimestele jääda. Küsimus on selles, et kõnekaardi külge tekiks nimi, kelle oma see on."

Kriminaalmenetluse käigus ja kohtu loal võib politsei inimeste telefonikõnesid pealt kuulata või kõneandmeid tagantjärgi välja küsida. Jõuametite tööd segab aga see kui võimalikud kurjategijad tarvitavad eelmakstud kõnekaarte ja vahetavad tihti telefone. Niimoodi on neile keerulisem jälile saada. Kommusaar märkis, et taoliste, isikustamata kõnekaartidega tehakse ka suur osa petukõnedest.

"Me anname ise töövahendi kätte, millega meie inimesi petta. Teise käega on riigile seatud ootus, et need inimesed üles otsida, kes meie inimesed vaeseks helistavad ja vaeseks räägivad."

Kõnekaarte saaks ka edaspidi soetada igaüks. Kuid enne, kui inimene ennast sellega ära seob, ei hakkaks kaart tööle.

"Kui ma selle kõnekaardi ostan, siis selleks, et teda aktiviseerida, olen ennast vastava teenusepakkuja veebilehel ära aktiviseerinud ja siis on teada, et selle numbri taga on selline inimene. Euroopa Liidu kontekstis ei ole seal midagi ainulaadset. Me oleme üks väheseid riike, kelle kõnekaardid on isikustamata."

Viimati tutvustasid siseministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seda mõtet kolm aastat tagasi. Toona tekitas see elavat arutelu, kus ühed leidsid, et muudatus tungib liialt inimeste privaatsusesse, teised ütlesid, et seda on vaja kuritegevusega võitlemiseks. Lõpuks pistis toonane EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus mõtte sahtlisse ja tõdes, et seda on vaja veel analüüsida.

"Loomulikult, selleks, et sedalaadi muudatusi ühiskonnas ellu kutsuda, on vaja ka poliitilist tahet. Vabariigi valitsus oma tööplaaniga sellise ülesande seadnud on."

