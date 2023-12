Terviseminister Sikkut: ükski sünnitusosakond ega haigla kinni ei lähe

"Ei lähe sünnitusosakondade sulgemiseks," ütles Sikkut vastuseks küsimusele, kas mitmes väiksemas haiglas aastas alla 300 langenud sündide arv sunnib neis sünnitusosakondi sulgema.

"Enne koroonakriisi tundus, et sellises mahus haiglavõrku ei ole vaja. Samas koroonakriis näitas, et sellist haiglavõrku on vaja, et tagada abi," rääkis minister. "Sulgemise plaani pole ka sünnitusosakondade puhul."

"Arvan, et viimased kaks aastat on covidi, hinnatõusu ja sõja tõttu erandlikud," ütles Sikkut. Ta viitas küsitlustele, mis tema sõnul näitavad, et laste arv peaks taastuma.

"Ajalooline madalpiunkt alla 11 000 sünni jääb erandlikuks," ütles Sikkut.

Sikkut tõdes, et sellest, kas haiglas on aastas 200 või 400 sündi sõltub haigla sissetulek. Samas tuleb tema sõnul pigem pingutada, et haiglavõrk ei jääks Tallinna keskseks.

"Ühtegi sünnitusosakonda me sulgeda ei plaani," kordas Sikkut.

"Riigi poolt peab olema kindlus, et haiglavõrk on paigas, et ta nii jääb, et Tallinna haigla tuleb, see peab olema," rääkis Sikkut. "Sotsiaalministeeriumis järgmisel aastal selline plaan valmib."

Sinna plaani saab ministri sõnul kirja, et igal haiglal, ka maakonnahaiglal on oma roll.

"Jah, maakonnahaiglad jäävad," kordas Sikkut. "Selline kindlus tuleb luua paberil."

Kuna Eestis on sündide arv viimastel aastatel vähenenud, siis mitmes maakonnahaiglas on sünnituste arv langenud alla kriitilise piiri, mistõttu haiglad ise leiavad, et ei suuda tagada kvaliteetset sünnitusabi ning on sunnitud sünnitusosakondi sulgema.

Kui viis aastat tagasi suleti sünnitusosakond Valga ja Põlva haiglas, siis suurenes sündide arv Võru lähedal asuvas Lõuna-Eesti haiglas, tõustes 2021. aastal isegi üle 500 sünni. Kuid juba eelmisel aastal langes sündide arv Kagu-Eesti ainukeses sünnitusosakonnaga haiglas – seal sündis 450 last ja sellel aastal on sünnituste arv veel umbes saja võrra vähenenud, ütles ERR-ile Lõuna-Eesti haigla ravijuht Agnes Aart.

"300 sünnitust võib-olla on tõesti see miinimumpiir, millest me räägime, et kui alla selle on, siis see sünnitusosakonna pidamine haigla vaatest kindlasti ei ole kuidagi mõistlik ja seda turvalisust ja turvalist sünnitusabi tagada on väga keeruline," tõdes haigla ravijuht.

Sünnitusabi teenust pakub Eestis 12 haiglat, kuid neis kõigis on sündide arv viimastel aastatel vähenenud, ütles sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

"Alla kolmesajased numbrid olid 2022. aastal veel ka Järvamaal, Kuressaare haiglas, Viljandi haiglas ja Narva haiglas, nii et need on need väikeste numbritega üldhaiglad, kus tõesti numbrite vähenemise trendid on kõige selgemalt võtnud suuna alla ja juba alla 300. Nii et kindlasti on nende haiglate juhtkondadel ja ka omanikel oluline mõtlemise koht, kuidas seda teenuste paketti niimoodi edasi kujundada, et siis nii personali ressursikasutus kui ka haigla majanduslik hakkamasaamine oleks pikas perspektiivis tagatud," rääkis Paluste.