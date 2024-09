Lõuna-Eesti haigla ei plaani sünnitusosakonda lähiajal sulgeda

Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonnas on olnud vaikne juba mitu päeva, viimane sünnitus sellel kuul oli 5. septembril.

Esmaspäeval saabus haiglasse Tartu lähedalt perekond, kes ütles, et tulid Võrru just sellepärast, et seal on rahulikum ja meedikutel nende jaoks rohkem aega.

Neli aastat tagasi tehti Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonnas ligi miljon eurot maksma läinud remont. Toona oli pärast Valga ja Põlva sünnitusosakonna sulgemist Võrus sünnitusi üle 500. Veel eelmisel aastal oli sünnitusi üle 300, tänavu langeb see arv veelgi.

"Osakonna üleval pidamine on suhteliselt kallis, sest personalikulu on kallis. Meie eelarves 70 protsenti on personalikulu, personal on olemas ööpäevaringselt. Me oleme arvutused teinud, et sünnitusosakonna pealt me saame umbes 300 000 eurot miinust, sest tervisekassa rahastab seda tükipõhiselt – üks sünnitus maksab Eestis umbes 2000 eurot, nii et kui on 100 sünnitust vähem, siis on 200 000 miinust rohkem," segitas Lõuna-Eesti haigla juhataja Arvi Vask.

Sünnitusosakonna seinal oleval beebide sünniarvestusstendilt on näha, et mõnel kuul on päevi ja lausa nädalaid, kui osakonnas ei ole ühtegi sünnitust olnud.

"Kui ma kunagi tööle tulin, siis oli ööpäevas 12 kuni 13 sünnitust, nüüd võib juhtuda, et mõni päev ei ole ühtegi, aga mõnel päeval võib kaks või kolm olla," ütles ämmaemand Ene Kons.

Vaatamata haigla jaoks keerulisele olukorrale sünnitusosakonda veel ei suleta.

"Hetkel tuleme veel toime. Plaane kinnipanemiseks meil ei ole, sest selle miinuse katame muude teenuste ja tegevuste pealt, aga tõenäoliselt pikas perspektiivis see ei ole jätkusuutlik. Aga see ei ole ainult meie probleem, see on kõigi üldhaiglate probleem," sõnas Vask.