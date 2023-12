Operaili strateegiaplaan on valmis, kuid avalikkusega seda ei jagata

Riigile kuuluva raudtee-ettevõtte Operail juhatus ja nõukogu on valmis saanud strateegiaplaani ja valitsus hakkab seda arutama eeldatavasti jaanuaris, kuid avalikkusega plaane ei jagata, kuna tegu on ärisaladusega, ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Selle nädala alguses teatas Operail, et senine tegevjuht Raul Toomsalu lahkub ametist ja ettevõtte ainsaks juhatuse liikmeks jääb Merle Kurvits.

Ettevõtte kaubamahud vähenesid tänavu esimese üheksa kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 68 protsenti ja kahjumisse jäädi 3,3 miljoni euroga. Oktoobri lõpus prognoosis Toomsalu, et eeldatavasti hakkab tulunumber ajas veelgi kukkuma ning kiiresti on vaja leida võimalus jooksva kahjumi tekitamine peatada ja leida uusi suundi, kust tulusid tõsta, et muutuda uuesti kasumlikuks.

Sander Salmu ütles ERR-ile, et Operaili tegevus ei ole siiski täiesti kokku kuivanud: ettevõte jätkab kaubavedude tegemist Eestis ja tegeleb lisaks sellele ka import-, eksport- ja transiitkauba veoga, välja arvatud omaniku ootusest tulenevalt Venemaalt või Valgevenest pärit, lähetatud või sinna saadetava kauba veoga.

"Lisaks kaubavedudele on Operailil tütarettevõte Operail Repairs, mis tegeleb veeremi hoolduse, remondi ja metallitöödega. Seega ettevõtte äritegevus toimib igapäevaselt ja tegevjuhi lahkumine ei mõjuta klientide teenindamist," kinnitas ta ja märkis, et kuni uue juhi leidmiseni võtab üle teine juhatuse liige, keda toetab Operailil tugev meeskond.

Salmu lisas, et Operaili juhatus on koos nõukoguga koostanud ettevõtte strateegiaplaani ehk erinevad võimalused Operaili tulevikuks.

"Eelduslikult arutab valitsus valminud strateegiat jaanuaris. Kuivõrd strateegia seondub ettevõtte äritegevuse ja äriplaanidega, on strateegia sisu ärisaladus," ütles asekantsler.

2021. aastal vedas Operail Eesti raudteedel 17 miljonit tonni kaupa, tänavuse aasta eesmärgiks seati aga veidi üle kahe miljoni tonni vedamine, sest 1. jaanuarist 2023 lõpetati valitsuse suunisel Venemaa ja Valgevene kaupade veod. Lisaks müüs Operail ära oma Ukrainas asuvad rendivagunid ja Soome tütarettevõtte Operail Finalnd. Koondatud on üle poole töötajatest.

Operaili ainuomanik on Eesti riik. Aastaid on räägitud võimalusest ettevõte erastada ja riigi osalusega mittestrateegiliste ettevõtete erastamist näeb ette ka viimane koalitsioonileping.

Operaili endise juhi Raul Toomsalu käest ei õnnestunud ERR-il intervjuud saada.