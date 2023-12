Ukraina tähistab esimest korda jõule uue kalendri järgi

Varem tähistasid 7. jaanuaril jõule kõik Ukraina õigeusu kirikud ning ka Roomale alluv Ukraina kreekakatoliku kirik. Juba mullu hakkasid paljud kogudused tähistama jõule uue kalendri järgi ning tänavu, kui asi ametlik, valmistab see eriti palju rõõmu õigeusu-katoliku segaperedele, kus seni pereliikmed jõule eri ajal tähistama pidid.

"Lõpuks ometi on Ukrainas käes see päev, kui minu abikaasa ja mina saame jõulude puhul üheskoos kirikusse minna, ja jumal tänatud, et me oleme koos, elus ja hea tervise juures. Meie perekonnad peavad ka tänavu koos jõulupühi," lausus katoliiklane Lesja Šeštakova.

"Mullu tähistasime me nigulapäeva 19. detsembril, kuid jõule 25. detsembril. See oli esimene samm uuele kalendrile üleminekul. Tänavu läks kogu Ukraina õigeusu kirik 1. septembril uuele kalendrile üle," ütles Irpini Püha Nikolause kiriku preester isa Andri Kluštšev.

Üleminekut uuele kalendrile hakati Ukraina õigeusu ja kreekakatoliku ringkondades plaanima juba 2014. aastal, kui Venemaa Krimmi annekteeris ning Ida-Ukrainas nõndanimetatud rahvavabariigid asutati. Õigeusu vaimulikkond pole kalendrivahetuse osas senini üksmeelel. Fakt on aga, et kõige kiiremini kasvab läänemeelne Ukraina õigeusu kirik ning Moskva patriarhaadile alluv kirik on kokku kuivanud.

"See samm näitab, et me oleme osa Euroopast ja kalendrimuutus on üks Ukraina ühiskonna alustugesid, et me ei tähista Kristuse sündimist koos Vene kirikuga," ütles Ukraina õigeusu kiriku pressiesindaja isa Mõhhailo.

"Venemaa oma tegudega hävitab Ukraina pärandit. Meie noor riik on taassündinud Venemaa põhjustatud agoonia kaudu. Kõik nõukogudepärane, sirp ja vasar, viisnurgad, Lenini monumendid ja muud puuslikud, hävitatakse. Nüüd, 25. detsembril, algab riigi taassünd uute pühadega," lausus õigeusklik Oleksandr Šeštakov.