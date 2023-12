Eksperdid: aasta pärast langeb euroala inflatsioon kõigest 1,3 protsendile

Hinnatõus on juba aeglustunud enamikes arenenud riikides. Nii langes Goldman Sachsi panga andmetel USA, Euroopa ja veel mitme riigi baasinflatsioon sel sügisel keskmiselt 2,2 protsendini aasta peale arvutatuna. Baasinflatsioon ei arvesta kõikuvate energia- ja toiduhindade muutusega.

2024. aasta lõpuks ennustavad analüütikud, et inflatsioon täiesti normaliseerub ehk selle aastased näitajad jõuavad keskpankade eesmärgile lähedale või isegi langevad alla selle. Nii USA föderaalreserv, Euroopa Kekspank (ECB) ja Ühendkuningriigi Bank of England sihivad kaheprotsendilist inflatsiooni.

Konsulteerimisettevõtte Oxford Economics analüütik Michael Saunders ütles Wall Street Journalile, et tema prognoosi kohaselt langeb euroala aastane inflatsioon järgmise aasta neljandas kvartalis kõigest 1,3 protsendile. Ühendkuningriigis moodustab inflatsioon aasta pärast 2,7 protsenti ja USA-s 2,2 protsenti.

On võimalik, et USA inflatsioon langeb veelgi kiiremini, sest see oli ainult 2,6 protsenti juba selle aasta novembris.

"Inflatsiooni langetavad ühised tegurid on toidu-, energia- ja kaupade hinnad ning rahapoliitika," ütles Saunders.

Põhjuseks, miks inflatsioon langeb euroalal USA-st ja Ühendkuningriigist kiiremini, nimetas analüütik tööturu olukorda. USA-s ja Ühendkuningriigis on töötuse määr euroalast madalam, mis avaldab survet palgakasvuks. Viimane kandub üle teenuste hindadesse.

Kui koroonapandeemia aegsed tarnehäired ja Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on tõstnud kaupade ja energiakandjate hindu, siis nüüdseks on globaalne majandus neid probleeme suuresti ületanud.

Nii oli euroala inflatsioon kõrgeim 10,6 protsendiga just 2022. aasta oktoobris, kui gaasi- ja muude energiakandjate hinnad kasvasid eriti kiiresti. Nüüdseks on energiakandjate hinnakasv peatanud ja osaliselt pöördunud languseks.

Tarneahelate probleemide lahenemine ning keskpankade range rahapoliitika on aga viinud kaupade hinnakasvu aeglustumiseni. USA-s on hakanud langema kasutatud autode hinnad ning neile ennustatakse edasist langust järgmise aasta alguses. Just kasutatud autod tegid esimestena suure hinnatõusu koroonapandeemia ajal tarneahelate probleemide tõttu.

"Energiahinnad on langenud ning lähtudes diisli hinnalangusest, näeme tõenäoliselt selle languse ülekandumist toiduhindadesse tulevastel kuudel," ütles analüütik Neil Dutta.

Inflatsiooni aeglustumine annab investoritele ja analüütikutele kindlust, et keskpangad hakkavad varsti intressimäärasid langetama. Madalamad intressimäärad peaksid toetama majanduskasvu.

"Majandusel läheb võrdlemisi hästi. Finantsiline olukord on paranenud. Kasumid kasvavad. Tundub, et tuleb pehme maandumine," ütles Dutta, kelle sõnul tasub investoritel oodata föderaalreservilt järgmisel aastal kolm kuni neli intressimäärade langetust.

USA ettevõtete laenutingimused on juba hakanud paranema intressimäärade languse ootuses. Euroalal tuleb aga ettevõtetel ja kodulaenu võtjatel veel oodata.

Põhjuseks on asjaolu, et euroalal annavad laenu peamiselt pangad ning laenu saamine rahaturgude kaudu on vähem levinud kui USA-s. Seetõttu paranevad laenutingimused oluliselt alles siis, kui ECB päriselt hakkab intressimäärasid langetama, kirjutab Wall Street Journal.