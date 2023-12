Duda lubas vetostada Poola riigieelarvega seotud seaduse

Poola president Andrzej Duda lubas laupäeval vetostada valitsuse koostatud riigieelarvega seotud seaduse ning esitada oma konkureeriva eelnõu. Vaidluse üheks põhjuseks on valitsuse otsus vahetada välja avalik-õigusliku meedia juhid, keda süüdistati senise võimupartei PiS-i toetamises.

Duda nimetas sotsiaalmeedias X tehtud postituses põhiseadusvasteks riigieelarvega seotud eelnõu sätteid, mis puudutavad avalik-õigusliku meedia rahastamist.

Konflikt Poola uue tsentristliku valitsuse ja konservatiivse presidendi vahel, kes varem kuulus opositsiooni langenud Õiguse ja Õigluse (PiS) parteisse, süvenes läinud nädala kolmapäeval, kui kultuuriminister Bartlomiej Sienkiewicz vallandas avalik-õigusliku televisiooni TVP, Poola Raadio ja Poola uudisteagentuuri PAP juhid.

"Samal ajal tahan teatada, et kohe pärast jõule esitan parlamendile oma eelnõu, mis puutub muuhulgas õpetajate palgatõususse ning teistesse riigieelarvega plaanitud kuludesse," kirjutas Duda.

Poola peaministri kantselei juht Jan Grabiec nimetas presidendi avaldust absurdseks.

"Presidendil pole midagi öelda. President ütleb, et ta esitab mingi eelarve eelnõu, milleks tal pole volitusi," ütles Grabiec.

Donald Tuski juhitud tsentristlik valitsus astus ametisse detsembri keskpaigas, lõpetades PiS-i kaheksa aastat kestnud võimuperioodi. Tusk lubas panna lõpu Poola ja Euroopa Komisjoni vahelisele tülile, mis keskendus uurimisele õigusriigi ja meediavabaduse põhimõtete rikkumise üle.

Ometi naastes peaministri ametisse, mida ta on pidanud 2007. kuni 2014. aastani, otsustas Tusk vabastada ametist paljud PiS-i ajal ametisse nimetatud ametnikud, alustades avalik-õiguslikust meediast, mida senine opositsioon süüdistas PiS-i soosimises.

Duda on juba kinnitanud, et ta on valmis kasutama oma vetoõigust ka teiste Poola valitsuse seadusandlike algatuste blokeerimiseks. Poola president ei saa vetostada riigieelarvet, kuid ta saab vetostada sellega seonduvad seadused. Duda ametiaeg lõpeb 2025. aasta suvel ja ta ei saa uuesti presidendiks kandideerida.

Poola parlament on moodustanud Tuski soovil omakorda mitu komisjoni, mille pädevusse kuulub PiS-i võimuperioodi jäävate skandaalide uurimine. Samuti nimetas Tusk ametisse uued luure- ja julgeolekuametite juhid. Uude valitsusse kuuluvad parteid on süüdistanud varasemaid jõuametite juhte PiS-i vastaste järele nuhkimises.