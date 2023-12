SVT: Rootsil on tekkinud suur puudus suurtükimoonast

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutab, et Rootsil on muu hulgas toorainete tarnehäirete tõttu tekkinud suur puudus suurtükimoonast.

Rootsil on olemas omad laskemoonatehased, kuid need on sattunud tootmisega raskustesse, sest tooraine tarned viibivad, vahendas SVT.

SVT käis külas Karlskoga tehases, kus tootmine on seetõttu peatunud, kuigi tootmine võiks toimuda ööpäev läbi.

Olukord suurtükimoonaga muutus keeruliseks peale Venemaa rünnakut Ukraina vastu. Kõik Euroopa riigid soovivad täiendada oma laskemoonavarusid ning lisaks on osa varudest saadetud abiks Ukrainale.

SVT andmetel on Rootsi valitsus otsustanud, et suurtükimoona võib osta ilma tavapärast hankeprotsessi läbimata. See annab võimaluse osta suurtükimoona ka teistelt põhjamaadelt, näiteks Soomelt, kirjutab Yle.

Laskemoonatootja Nammo, mis kuulub soomlastele ja norrakatele, andmetel on nende Rootsis asuva laskemoonatehase tarneaeg kasvanud kuuele aastale. Nammo tegevjuhi Raimo Helasmäe sõnul on Rootsi kaalumas võimalust ühineda Soome ja Norra ühishangetega.