Toomas Hendrik Ilves: praeguses olukorras võiks makse tõsta

"Halloo, me oleme ainuke riik Euroopas, kus ei ole automaksu, ja nüüd on selline kisa, et pole otsa ega äärt. See on taas kapseldumise näide. Maksud ja maksutase, mis olid arusaadavad ja põhjendatud viimased 20 aastat, ei saa olla enam piisavad," rääkis Ilves intervjuus Eesti Ekspressile.

"Meil on raha vaja, et kaitsta riiki, meil on raha vaja, et teha efektiivse taristuga riiki, meil on sõda ukse taga," põhjendas endine riigipea ja kunagine välisminister.

Ilves lisas, et tema arvates võiks tõsta näiteks tulumaksu vähemalt 24 protsendi peale. "On väga hea, et riigikaitsele oleme andnud kolm protsenti SKT-st. Aga vaja on enam! Külma sõja ajal oli USA-s kuni kümme protsenti, Saksamaalgi olid 1980. aastatel kaitsekulud neli protsenti SKT-st. Miks? Sest oli oht," tõdes ta.

Ilves rääkis ka, et näeb Eestis endassesulgumise märke ja soovimatust mõista maailmas toimuvat.