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Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid jutte Venemaa peatsest rünnakust

Eesti
Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik Ilves Autor/allikas: Marko Mumm/Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Eesti

Endine president Toomas Hendrik Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid artikleid ajakirjanduses sellest, justkui plaaniks Venemaa lähiajal Balti riikide ründamist, millega seostati ka USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktori äsjast Moskvas-käiku.

CIA direktori John Ratcliffe'i visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Väljaande Politico andmeil hoiatas CIA juht Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal.

Ilves taunib selliseid kirjutisi. "Esiteks, see, mis oleks nagu käinud Balti riikide kohta, tuleb mõnelt anonüümselt ametnikult. Aga eks seda saab lähipäevadel kontrollida. Kui vaadata, mis on praegu USA suur probleem, siis see on Iraan, kus venelased on väga aktiivsed olnud ja annavad luureinformatsiooni Iraanile. Kui CIA direktor lendab Moskvasse esimest korda üle viie aasta, siis tundub, et loogilisem oleks Iraani-mure. Ohuhinnang Balti riikidele pole muutunud!" rääkis Ilves ERR-i raadiouudistele.

Viimati, 2021. aasta novembris, käis Moskvas tollane CIA direktor Bill Burns, kes hoiatas Vene režiimi juhti Vladimir Putinit Ukrainasse tungimise eest, kuid sellest hoolimata alustas Venemaa 2022. aasta 24. veebruaril täiemahulist sõda Ukraina vastu.

Politico märkis, et Venemaa on viimastel nädalatel esitanud rea ​​ähvardusi Ukrainat toetavate NATO riikide vastu, tekitades muret, et Moskva võib rakendada uusi agressiivseid hübriidsõja meetmeid või piiratud sõjalist tegevust NATO liitlaste vastu. Politico viitas anonüümsele allikale, kes olevat Ratcliffe'i visiidiga kursis, et "kohtumise peamine eesmärk oli hoiatada Venemaad igasuguste eskaleeruvate meetmete eest Balti riikide vastu."

Ilves viitas, et neljapäeval ja reedel kohtub USA kaitseministeeriumi poliitikadirektor Elbridge Colby NATO peasekretäri ja liikmesriikide suursaadikutega ja ka sellest kohtumisest saab järeldusi teha. Kui Ühendriigid oleksid nüüd mures Euroopa julgeoleku pärast, tähendaks see suurt muutust praeguse administratsiooni senises poliitikas. Pigem on Balti riikide mainimine kattevari, leidis ta.

"Elbridge Colby on olnud mitu aastat väga Euroopa-vaenulik. Kui ta tuleb NATO-sse kõnelema ja jätkab sama retoorikaga, siis me teame, et tegelikult on USA mure kuskil mujal. Sest kui sa võtad ette nii erakordse sammu, et CIA direktor lendab esimest korda üle pika aja Moskvasse ja eelmine kord oli selleks, et hoiatada, et mitte alustada sõda Ukrainas, siis see peaks tähendama seda, et USA poliitika Euroopa suunas totaalselt muutub võrreldes viimase poolteise aasta poliitikaga, mis on olnud väga Euroopa-vaenulik ja öeldud, et meie ei ole praegu Euroopast huvitatud. Alternatiiv on see, et ega USA valitsus ei taha öelda, et et jah, me läksime Moskvasse, sest me oleme nii mures Iraani pärast, sest Iraanis läheb sõda halvasti. Mida me siis ütleme? Ah ütleme, et need Baltimaad seal, nemad on probleem, kuna see on palju uudistes olnud," kirjeldas Ilves.

Küsimusele, miks ajakirjanikud selliseid lugusid avaldavad, vastas Ilves, et ajakirjandus kirjutab selliseid lugusid, kuna see on põnev ja toob klikke, aga samas on teema piisavalt kaugel, ega ei puuduta otseselt nende auditooriumi.

Toimetaja: Mait Ots

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