Disney jääb ilma Miki Hiire autoriõigusest

Paljud vaatlejad eeldasid varem, et tänu lobitööle ei pruugi Disney Miki Hiire autoriõigustest ilma jääda. Siiski saabub see hetk 2024. aasta 1. jaanuaril. Disney kaotab siiski ainult algupärase Miki Hiire autoriõigused, vahendas The Times.

Jutt käib Miki Hiirest, keda võis näha 1928. aasta multikafilmis "Steamboat Willie". See film muutis meediafirma saatust ja kogu filmitööstust.

USA-s kehtivad autoriõigused 95 aastat ning seejärel läheb loominguline teos avalikku omandisse, mis tähendab, et see ei ole enam autoriõiguste valdaja ainukontrolli all. Kõik saavad seda kasutada luba hankimata või õigust ostmata. Kasutaja võib tööd kohandada ja teenida selle pealt raha.

"See on suur asi. See tekitab autoriõiguste kogukonnas palju elevust," rääkis Duke'i ülikooli ekspert Jennifer Jenkins.

Disney kinnitas, et jääb Miki Hiire autoriõigustest ilma, kuid tegelaskuju kaasaegsed versioonid kuuluvad endiselt meediahiiglasele.

"Steamboat Willie autoriõiguste aegumine ei mõjuta Mickey kaasaegseid versioone. Mickey mängib endiselt juhtivat rolli Walt Disney Company globaalse suursaadikuna. Loomulikult jätkame oma õiguste kaitsmist moodsamate versioonide puhul, mis jäävad autoriõiguste alla," teatas Disney.

Vaatlejad jälgivad nüüd huviga, milliseks kujuneb Miki Hiire edasine saatus.

Hiljuti jäi Disney ilma karupoeg Puhhi autoriõigustest ning lasteraamatutest tuntud kangelasest vändati õudusfilm. Puhhist sai sarimõrvar, kes hakkas Christopher Robinit terroriseerima