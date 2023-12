Moskva karistas karmilt kaht luulet lugenud sõjavastast meest

Kohus mõistis Artjom Kamardinile seitsme aasta ja Jegor Štovbale viie aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse.

"Häbi!" hõikusid kohtusaalis nende toetajad, ütles istungil osalenud uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

33-aastane Kamardin ütles, et sai kinnipidamisel tunda vägivalda, teda vägistati ja sunniti filmima vabandusvideo ning ähvardati tema tüdruksõpra.

Kamardin luges enne kinnivõtmist Moskva väljakul, kus dissidendid on juba nõukogude ajast koos käinud, luuletust "Tapa mind, miilits!". Ta protestis ka Lõuna-Ukraina annekteerimise projekti vastu.

Mõlemad mehed mõisteti süüdi viha õhutamises ja riigi julgeolekut ohustavale tegevusele kannustamises.

Kamardin ütles kohtus, et ei teadnud, et tema tegevus on seadusvastane, ja palus halastust.

"Ma ei ole kangelane ja oma ideede eest vangi minekut ei ole mul kunagi plaanis olnud," ütles ta avalduses, mille toetajad Telegramis üles panid.

Kohtus olid ka Kamardini perekonnaliikmed ja sõbrad.

"See on väga karm karistus. Seitse aastat luuletuste eest, mis ei ole vägivallakuritegu," ütles tema naine Aleksandra Popova.

Ka 23-aastane Štovba kinnitas, et ei rikkunud seadust.

"Mida seadusvastast ma tegin? Lugesin luuletusi?" küsis ta kohtunikelt. Štovba sõnad avaldas sõltumatu portaal Mediazona.

Kamardini ja Štovbaga ühel ajal kinni peetud Nikolai Dajneko mõisteti eelmise aasta mais kohtuvälise kokkuleppega neljaks aastaks vangi.