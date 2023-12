Netflixi rivaalid kaotasid 2023. aastal viis miljardit dollarit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA traditsioonilised meediahiiglased seisavad silmitsi raskustega, kuna nende voogedastusärid kaotasid 2023. aastal ligi viis miljardit dollarit. Voogedastusfirma Netflix teenib aga kasumit.

Disney, Warner Bros Discovery, Comcast ja Paramount on USA suurimad meelelahutusfirmad, aastakümnete jooksul on need ettevõtted kasvanud ainult suuremaks. Viimaste aastate jooksul on firmad aga sattunud raskustesse ja investorid leiavad, et meediahiiglased peavad kärpima kulutusi, vahendas Financial Times.

Meediahiiglaste voogedastusärid kaotasid eelmisel aastal viis miljardit dollarit. Firmad otsivad nüüd viise, kuidas ajaga kaasas käia.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Paramounti suurim aktsionär võib firmale kuuluva Hollywoodi stuudio maha müüa.

Allikate teatel kohtus Warner Bros Discovery juht David Zaslav hiljuti Paramounti juhi Bob Bakishiga ning nad arutasid meediahiiglaste võimalikku ühinemist. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid siiski, et tehing ei pruugi teoks saada.

Meediafirmad muretsevad üha rohkem reklaamitulude vähenemise pärast, tootmiskulud aga suurenevad. Uuringufirma LightShed Partners analüütik Rich Greenfield ütles, et Paramounti ümber käivad väited peegeldavad meelelahutustööstuses valitsevat paanilist olukorda.

"Telereklaami tulu väheneb, spordikulud kasvavad ja filmiäri ei tööta. Kõik läheb valesti, mis valesti võib minna. Ainus, mida firmad ellujäämiseks teha oskavad, on ühinemine ja kärpimine," ütles Greenfield.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Netflix võitis voogedastusturu pärast peetud lahingu, kuna traditsioonilised meediafirmad on nüüd raskustes.

"Meelelahutustööstus kulutas viimasel neljal aastal raha nagu purjus meremehed, et võtta osa voogedastussõdadest. Nüüd tuli pohmell ja tuleb tasumata baariarved tagasi maksta," rääkis analüütik Michael Nathanson.

Netflix teenib praegu kasumit, viimase kvartali tulud ületasid investorite ootusi.

"Netflix on ette rebinud. Konkurendid peavad nüüd mõtlema, kuidas luua elujõuline voogedastusteenus," ütles meediafirma Turner Broadcasting endine juht John Martin.