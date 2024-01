Hiina BYD tõusis suurimaks elektrisõidukite müüjaks maailmas

Nii müüs Hiina ettevõte eelmise aasta viimase kolme kuu jooksul 525 409 elektriakul töötavat sõidukit kogu maailmas, samas kui Tesla vastavaks müüginumbriks samal perioodil oli 484 507 sõidukit, vahendab CNN.

Siiski jäi Tesla terve aasta lõikes veel esikohale. Kogu 2023. aasta jooksul müüs Tesla 1,8 miljonit elektrisõidukit, samas kui BYD müüs 1,57 miljonit elektrisõidukit ja 1,44 miljonit hübriidautot. BYD-i elektrisõidukite müügimaht kasvas aastaga lausa 73 protsenti.

BYD on saanud Hiina elektriautode kasvava tööstuse sümboliks. Lisaks selliste mainekate investorite panusele nagu Warren Buffett toetab BYD-i ja teisi Hiina elektrisõidukite tootjaid Hiina valitsus.

"Hiina juhib nüüd tootmises ja parandab oma konkurentsieeliseid, toetudes hiiglaslikule kodumaisele turule," kirjutasid Prantsuse investeerimispanga Natixis Asia analüütikud novembris avaldatud aruandes.

Hiina elektrisõidukite tootjate eelisteks on lisaks suurele turule ja valitsuse subsiidiumitele odav tööjõud ja kindlad tarneahelad.

Samas vähendas Hiina majanduse jahenemine ja kodumaisel turul kasvanud konkurents Hiina autotootjate kasumeid.

Möödunud jaanuaris langetas Tesla hindu Hiina turul klientide meelitamiseks langenud nõudluse tingimustes, millele vastasid teised ettevõtted sarnaste omapoolsete sammudega. Vallandanud hinnasõda vähendas Hiina autotootjate kasumimarginaali 2023. aasta esimese 11 kuu jooksul viie protsendini. Veel 2022. aastal oli sektori ettevõtete kasumimarginaaliks 5,7 ja 2021. aastal 6,1 protsenti.

Korvamaks kaotusi kodumaisel turul, hakkasid Hiina autotootjad panustama Euroopa, Austraalia ja Kagu-Aasia turgudele.

Euroopa Komisjon on Hiina elektrisõidukite kasvava impordi pärast mures, ning sügisel käivitas see uurimise Hiina autoturu hinnakujundusse. Komisjoni sõnul on alust arvata, et Hiina ettevõtted tegelevad dumpinguga ehk müüvad oma elektriautod Euroopa Liidus omahinnast odavamalt.

BYD teatas aga detsembris elektriautode tehase ehitamisest Ungaris, mis oleks ettevõtte esimene autotehas Euroopas. EL-is autode tootmine võimaldaks Hiina autotootjal vältida uurimisele järgneda võivaid ühenduse kaitsetolle.