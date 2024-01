Kinolinale jõuab sadistlik Miki Hiir

Miki Hiir läks avalikku omandisse, kuna USA-s kehtivad autoriõigused 95 aastat. Seetõttu saavad ka teised ettevõtjad nüüd Miki Hiire pealt raha teenida. Kasutada võib siiski ainult 1928. aastast pärit multikafilmi "Steamboat Willie" Miki Hiire versiooni.

Ettevõtjad pole aega raisanud, armastatud koomiksikangelasest saab mõrvar. Uues filmis hakkab Miki Hiir kandma maski ning sadistlik hiir hakkab terroriseerima noori inimesi, kes läksid sünnipäeva pidama, vahendas The Times.

Filmi režissöör Jamie Bailey rääkis, et tegemist on pigem paroodiafilmiga.

"Tahtsime lõbutseda, pean silmas seda, et Steamboat Willie Miki Hiir mõrvab inimesi, see on naeruväärne," rääkis Jamie Bailey.