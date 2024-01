Pakane lubab kuuse-kooreüraski kahjustusega metsi ka soistel aladel lõigata

Võrumaal käib metsatöö soistes üraskikahjustustega kuusikutes ja metsades, kus sügistorm hulga puid maha murdis. Olenemata miinuskraadidest on maapind lume alla ikkagi üsna pehme ja seetõttu peab suurte masinate metsas liikumise jaoks teid pidevalt ette valmistama.

"Kui ma käisin langi peal ja selle koha peal, kus lumi oli maapinnal, siis tegelikult maapind oli alt kõik sula. Et nüüd seda maapinda siin ikkagi ära külmutada, selleks tuleb langi peale tallata, jälgi teha, taliteid tallata, need sihid, et külmutada ära. See on kõik lisavaev ja kulu, aga muidu seda metsa siit soost kätte ei saa," selgitas RMK Võrumaa metskonna metsaülem Agu Palo.

"Üraskid ilmselt, mis sellest teisest lendlusest sinna tüve sisse jäid, saavad küll otsa kindlasti, aga need, mis maa sees on, nagu ma ütlesin, maapind ei ole selle lume all ära külmunud, siis ma kardan, et nad võivad ilusasti selle talvekese üle elada ja järgmisel kevadel jällegi meid üllatada," lisas Palo.

Eesti Maaülikooli dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessori Ivar Sibula sõnul suudab kuuse-kooreürask temperatuurikõikumisega hästi kohaneda, kahjurite talvitumist hakkab kahjustama alla -20-kraadine maapinna temperatuur.

"Umbes pooled kuuse-kooreüraskitest talvituvad metsakõdus mullas. Metsakõdu on väga hea temperatuuri isoleerija ehk kui ta on seal metsakõdus sügavamal, siis õhutemperatuur võib olla -30 kraadi või või isegi madalam, aga seal mullas see temperatuur võib-olla on ainult -10 kraadi," selgitas Sibul.