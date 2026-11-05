Nasdaq kukkus vahevalimiste järel ligi kuus protsenti

Nasdaqi indeks langes päeva jooksul koguni 5,7 protsenti, olles enam kui kümme protsenti madalamal oma oktoobri rekordtasemest.

Aktsiate müügisurve keskendus eelkõige pooljuhtide tootjatele ning ettevõtetele, mis on seotud tehisintellekti ja andmekeskuste kiire laienemisega. Nvidia aktsia langes neljapäeval seitse protsenti, Elon Muski ettevõtete Tesla ja SpaceX aktsiad aga vastavalt 11 ja üheksa protsenti.

CNN-i teatel suurendas investorite muret eriti demokraatide võit Texase kubernerivalimistel. Osariigi vastvalitud kuberner Gina Hinojosa on lubanud kehtestada andmekeskuste rajamisele ajutise moratooriumi ja kaotada osa neile pakutavatest maksusoodustustest.