NATO käivitas platvormi liikmesriikide droonitõrje tugevdamiseks

NATO teatas neljapäeval uue platvormi käivitamisest, mis peaks aitama alliansi 32 liikmesriigil kiiremini hankida droonitõrjevarustust, kuna droonide sissetungid on suurendanud hirmu Venemaa ees.

NATO innovatsiooni ja tehnoloogia kasutuselevõtu juht Claudio Palestini ütles, et allianss pakub võimekuste soetamiseks väga lihtsat süsteemi, mis sarnaneb veebipoega.

Ametnike sõnul valis NATO pärast mitu kuud kestnud riigihanget ja hindamisperioodi välja enda hinnangul parima jõudluse ja hinna-kvaliteedi suhtega varustuse.

Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA ettevõtete toodetav varustus on NATO riikidele kättesaadav ostmiseks või pikaajaliseks rentimiseks.

Kuni 28 miljonit dollarit maksev varustus on mõeldud piiride ja strateegiliste objektide kaitsmiseks ning hõlmab mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas elektroonilist segamist ja püüdurdroone.

NATO riigid, sealhulgas Balti riigid, Rumeenia ja Poola, on Venemaa Ukraina-sõja ülekanduva mõjuna silmitsi seisnud droonide sissetungidega.

Seni on allianss pidanud palju odavamate droonide allatulistamiseks kasutama kalleid hävitajaid – lähenemine, mis ametnike sõnul ei ole pikas perspektiivis majanduslikult jätkusuutlik.