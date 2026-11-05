Meloni kritiseeris Euroopa killustatust Ukraina kõnelustel

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kritiseeris teravalt Euroopa killustatud lähenemist Ukraina rahuläbirääkimistele ja nõudis, et Euroopa Liit otsustaks, kes räägib liidu nimel.

Meloni kurtis Euroopa Ülemkogu eesistujale António Costale saadetud kirjas aina arvukamate formaatide üle, mille raames Venemaa agressioonisõda Ukrainas arutatakse.

"See kõik jätab meist täiesti ebausaldusväärse mulje ühe kõige keerulisema teema käsitlemisel, millega meie riigid silmitsi seisavad," kirjutas Itaalia peaminister.

"Olen veendunud, et me kõik mõistame, kuidas killustatult tegutseva Euroopa kuvandit luues teenime vaid nende huve, kes soovivad selle sõja jätkumist," lisas Meloni.

Näidetena tõi ta esile hiljutised kõnelused Miamis ja Oslos ning sel nädalal Brüsselis toimunud kohtumised Ukraina, USA, mitme Euroopa riigi, NATO ja EL-i esindajate vahel.

Samuti mainis ta Norra ja Soome juhtide telefonikõnet Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Tahan, et oleks selgelt öeldud – ma ei kavatse sellise dünaamikaga kaasa minna ega seda kõrvalt vaadata," kirjutas Meloni, rõhutades, et killustatult tegutsemine ja kattuvad algatused ei vii rahuprotsessi edasi.

Itaalia peaminister ütles, et soovib EL-i liidritelt lõplikku otsust selle kohta, "kes istub Euroopa Liidu nimel läbirääkimislaua taga ja milliste volitustega."

Meloni sõnul ei taotle ta rolli endale ega Itaaliale.

Ta palus, et küsimust arutataks sel kuul Dublinis toimuval EL-i liidrite tippkohtumisel ja et ametlik otsus tehtaks detsembris toimuval teisel kohtumisel.

"Vastasel juhul kardan, et me mõistame Euroopa läbirääkimisprotsessis tähtsusetuks," ütles Meloni.

Meloni kutsus juba aasta alguses EL-i üles nimetama ühtset erisaadikut Ukraina sõja teemaliste kõneluste pidamiseks, kuid see ei saanud teoks.