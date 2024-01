Google viskab reklaamküpsised prügikasti

Digitaalsetele reklaamidele kulutati eelmisel aastal ligi 600 miljardit dollari. Äri ajamisel kasutavad ettevõtjad tihti Google'i reklaamitööriistasid. Neljapäeval alustas aga Google piiratud ulatuses testiga, mis piirab küpsiste kasutamist Chrome'i brauseris. Aasta lõpuks kavatseb Google sellise tehnoloogia kasutamise lõpetada, vahendas The Wall Street Journal.

Turundajad, reklaamitehnoloogia firmad töötavad nüüd selle nimel, et nende äri suudaks muutunud olukorraga kohaneda.

"Tööstus pole praegu selleks valmis," ütles ärigrupi IAB Tech Lab juht Anthony Katsur.

Google teatas, et teeb koostööd teiste firmadega. Firma teatas, et Google'i uued reklaamitööriistad on mõeldud selleks, et reklaamifirmad saaksid edasi äri ajada, samal ajal aga austades tarbijate privaatsust.

"Oleme kindlad, et tööstus saab hakkama ja tuleb toime," ütles Google'i tippjuht Anthony Chavez.

Pärast Google'i muudatust ei saa reklaamimüüjad enam interneti kasutajatest nii üksikasjalikku ülevaadet. Praegu maksavad reklaamijad raha, et suunata oma tooteid ja teenuseid konkreetsele sihtrühmale.

Paljudele kasutajatele aga ei meeldi, et firmad nende veebitarbimist jälgivad. Google'i viimane samm võib lõpuks tähendada seda, et veebikasutajad näevad vähem selliseid reklaame, mis vastab nende interneti kasutamise harjumusele. Google plaanib edaspidi kasutada uusi tehnoloogiaid ning siis ei saa enam teised reklaamifirmad Chrome´i kasutajaid jälgida.

Ka tarbijakaitsjad on öelnud, et kolmandate osapoolte veebiküpsised rikuvad kasutajate privaatsust.

Google plaanis juba 2020. aastal lõpetada kasutajate jälgimisel põhineva reklaamitehnoloogia kasutamise, kuid pidi reklaamitööstuse surve tõttu seda sammu mitu korda edasi lükkama. Google'i konkurendid juba seavad selliste tehnoloogiate kasutamisele piiranguid.