Karge ja päikeseline ilm tõi inimesed talverõõme nautima

Käredast pakasest hoolimata kutsub päikseline nädalavahetus inimesed õue talverõõme nautima. Keda loodust pildistama, keda sporti tegema.

Viimsi mäepargi tõstuki järjekorras oli pidev saba nii suusatajaid kui ka lumelauaga sõitjaid.

"Koolivaheaeg ja ilusad ilmad, nagu meil siin on – krõbe pakane ja päike, see kutsub inimesed mäele. Järgmine nädal tõenäoliselt läheb natuke rahulikumaks," ütles Vimka mäepargi juhataja Karl Gregor Baumann.

"Kui on hea miinus 10, miinus 15, siis lumi iseenesest on oma kõige paremas olekus ja kvaliteedis. Kui on plussi poole, siis lumi hakkab plastiliini meenutama, siis ei ole enam nii hea sõita," lisas ta.

Ka Pirita spordikeskus uisuväljakul oli rohkem rahvast kui eelnevatel päevadel. Suusaradadel on Pirita spordikeskuse juhi Priit Aunroosi sõnul krõbeda pakasega siiski märgatavalt vähem sõitjaid.

"Eile oli umbes 400 ringis. Aga kui on pehmem talve nädalavahetus, siis me räägime tuhandetest. Eks see võib-olla sõltub ka sellest, et suusatamine vajab eri riietust. Sellise külma ilma puhul täna see inimene, kes spordib, on tõsisem spordiinimene, kellele on varustus olemas, kes pakast ei karda. Rahvasportlane ootab pigem vähem krõbedat ilma," lausus Aunroos.

Erinevalt suusaradadest jagus Tallinna lauluväljaku kelgumäele koolivaheaja viimast päeval nautivaid lapsi ja noori küllaga.