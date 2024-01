Tallinn kolis oma telesaated TV3-st Duo Media kanalitesse

Argiõhtuse uudistesaate (kell 18.45 Duo 5-s) ja pühapäeviti eetrisse jõudva saate "Minu Tallinn" (kell 16 Kanal 2-s) aastane eeter läheb maksma linnale ligi 250 000 eurot ilma käibemaksuta.

Tallinna linna kommunikatsioonidirektori Kirsti Ruuli sõnul on see rahalises mõttes linnale oluline võit, sest möödunud aastal läksid lepingud Tallinna linnameediale maksma 424 500 eurot ilma käibemaksuta, kui eetriaega osteti TV3-st.

Tänavuse 250 000 euro eest näidatakse pealinna uudiseid argipäeviti kokku 212 korral ja saadet "Minu Tallinn" 43 korral.

Küsimusele, kas sellisel kujul uudiste pakkumine on Tallinna linnarahvale vajalik, vastas Ruul, et Tallinna uudiste viimine kohalike elanikeni erinevate kanalite kaudu on linna teadlik otsus.

"Tallinlaste rahulolu-uuringutest on välja tulnud, et linlased ammutavad valdavalt infot Tallinna juhtimise kohta just üleriigilisest meediast, sh üleriigilistest telekanalitest."

Ruul tõi välja, et ainuüksi Tallinna strateegiakeskuse kommunikatsiooniteenistus saatis 2023. aastal ligi 500 pressiteadet, sellele liituvad linnaosade ja erinevate hallatavate asutuste uudised.

"On mõistetav, et kogu see info ei saa ületada üleriigiliste meediakanalite uudiskünnist, seetõttu pakume info linlasteni viimiseks täiendavaid võimalusi nii telekanalites, ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ning portaalis ja ka raadiotes. Lisaks sellele jagab Tallinn infot ka sotsiaalmeedias."

Ka sel korral küsiti pakkumist kahe suuremalt telekanalilt ja määravaks sai just rahaline maksumus.

Ruuli hinnangul moodustavad Tallinna uudised kanalis Duo 5 koos kordustega Kanal2-s ning Tallinna uudiste lõik "Reporteris" koos väga hea paketi, mida võiks jälgida arvestav hulk inimesi.

Ka Duo Media juht Jüri Pihel oli optimistlik Tallinna uudiste kolimise üle Duo kanalitesse. Varem TV3 eetris olnud uudised on Pihelile jätnud sümpaatse ning professionaalse mulje. Hüppelist eetriedu ja kanali populaarsuse tõusu ei pea Duo Media juht tõenäoliseks.

Tema hinnangul on Duo Media kanalid teinud aastatega tubli sammu meelelahutusmaastikult tõsisemate päevakajaliste saadete poole ning pealinna uudiste lisandumine on selle hea näide.