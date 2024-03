Duo Media lõpetab venekeelse uudistesaate tootmise

"Sulgeme originaaluudiste tootmise, kuid jätame alles venekeelse programmi. Uudiste asemele tuleb igapäevane poliitikasaade," ütles Duo Media Networks OÜ juhatuse liige Jüri Pihel intervjuus ERR-i venekeelsete uudiste portaalile Rus.err.ee.

Saade "Uudised kell 7", mida juhivad ajakirjanikud Dmitri Kukuškin ja Maija Vilentšik ning mille produtsent on Stass Kuznetsov on olnud Kanal 7 (endise nimega Duo 7) eetris alates 2022. aasta märtsist. ERR-i andmeil lõpetab Kanal 7 uudistesaate tegemise alates 1. maist.

"Ausalt öeldes on uudistesaate tootmine liiga kallis. Ilma riigi abita on seda raske teha. Riigi jaoks on väga oluline mõista, et ainult ERR-i toetamine on vale. Et venekeelsetega paremini suhelda ühiskonnas on vaja toetada venekeelset erameediat," selgitas Pihel.

Duo Media Networks (DMN) OÜ on enda väitel Baltikumi suurim meediaettevõte, mille portfelli kuulub üheksateist telekanalit Balti riikides ja Lähis-Idas ning kuus raadiojaama Eestis. Lisaks kuuluvad DMN portfelli veel kuus digitaalraadiojaama. Duo Media Networks'i suurim meediaväljaanne on telekanal Kanal 2.