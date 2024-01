Läti valitsus arutab Air Balticu osalist erastamist

Läti valitsus arutab riigi omandis olevate ettevõtete vähemusosaluse esmast avalikku pakkumist börsil. Kui Air Balticu börsile viimine võib juhtuda juba lähiajal, siis teiste ettevõtete osas on arutelud alles alanud.

Ametis olev Läti valitsus on esimene, mille koalitsioonilepingus on kirjas riigi ja kohalike omavalitsuste omandis olevate ettevõtete börsile viimine. Näiteks esialgu aasta lõpuks plaanitud Air Balticu osalise erastamise abil loodetakse koguda 250 miljonit eurot katmaks koroonapandeemia ajal võetud laenu, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Ühtlasi seab Läti rahandusministeerium eesmärgiks Läti börsiettevõtete turukapitalisatsiooni tõstmist kolmelt protsendilt sisemajanduse koguproduktist (SKP) üheksale protsendile. See tähendaks 3,5 miljardi euro väärtuses uute aktsiate müüki või olemasolevate aktsiate hinnakasvu.

Siiski pole teada, mis ettevõtted peale Air Balticu võivad börsile jõuda. Aruteludes on seni mainitud telekommunikatsiooniettevõtteid Tet ja LMT ning Läti riikliku energiaettevõtte Latvenergo tütarettevõtet Läti Tuulepargid (Latvian Wind Parks).

Ometi keelab Läti seadus mitmete oluliste ettevõtete börsile viimist nagu Latvenergo, Läti Post, Läti Loto. On keelatud ka näiteks elektri põhivõrgu ja jaotusvõrgu operaatorite börsile viimine.

Läti koalitsiooni esindajate sõnul aitaks ettevõtete börsile viimine meelitada riiki välismaiseid investoreid, mis pole seni Lätti investeerinud. Seega Läti aktsiaturu arendamine riigi omandis ettevõtete osalise erastamise kaudu aitaks ka börsil noteeritud eraettevõtteid.

Samuti aitaks koalitsiooni esindajate sõnul ettevõtete börsile viimine kaasata ettevõtetesse täiendavat kapitali, tõsta nende läbipaistvust, suurendada väärtust, parandada aruandlust ning arendada kapitaliturgu.

Läti rahandusministeerium rõhutab, et enamusosalus ettevõtetes jääb riigile ja kohalikele omavalitsustele.

Siiski ütleb Läti investorite klubi portaali juht Kaspars Peisenieks, et ettevõtteid ei saa vägisi kapitaliturgudele viia, sest ettevõtted otsivad rahastust arenguks. Peisenieks märkis samuti, et laenu võtmine on ettevõttele üldiselt odavam kui aktsiate müük.