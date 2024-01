Pere: Reformierakond teeb tööd Keskerakonna kukutamiseks Tallinnas

Millise eesmärgi te värske Tallinna piirkonna esimehena Tallinnas oma meeskonnale 2025. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel seate?

Meil on kindlasti võimalik sügisestel valimistel aastal 2025 teha väga tugev tulemus. Ja nagu me näeme selle hääbuva Keskerakonna pealt juba praegu, siis need ajad ei tule enam kohe kindlasti tagasi, kus Keskerakond tegi sellist tulemust, nagu nad varem siin linnas teinud on. Erakond laguneb Mihhail Kõlvarti juhtimise all, Ukraina küsimus lõhestab neid ja palju muud. Kui me nüüd paneme sinna juurde selle, et meil saab olema endisest veelgi tugevam ja motiveeritum meeskond, uued inimesed, uued mõtted ja lahendused nendele probleemidele, mis siin linnas on, siis mina olen väga lootusrikas ja energiat täis nende

kohalike valimiste vaates.

Milleks üldse oodata kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni? Kas te ei ole juba praegu arutanud ka Keskerakonna kukutamist ja uut võimuliitu Tallinnas?

Me poliitikud räägime siin omavahel sellest juba terve aasta. Rääkisime juba sügisel, kuidas me saaksime lõpuks Keskerakonnast siin linnas vähemasti mõneks ajaks lahti.

Mis see plaan on?

See on nii meie erakonna kui ka sotside erakonna huvides, rääkimata teistest, kui Keskerakonda mõni aeg linnavalitsuses ei oleks. Neil puudub praegu suutlikkus iseennast juhtida, linnast rääkimata. Ja seda me ju näeme kõik. Nii et me teeme praegu kindlasti tööd selle nimel, et linlased ei peaks ootama järgmise sügiseni. Ja et siin linnas lõpuks lahendusi hakataks leidma, nendele väga pikalt vindunud probleemidele.

Kas see tähendab läbirääkimisi sotsiaaldemokraatidega, et nad saada oma paati? Võti võimu lagundamiseks on ju praegu nende käes.

Selleks, et Tallinnas võimuliit kukuks on kaks võtit. Üks on see, mis juba iseenesest töötab - Keskerakond laguneb, tegeleb oma probleemidega,

ei suuda linna, ei suuda volikogu juhtida, pudeneb laiali. Ja teine on tõesti sotsid, kellele me soovime jõudu ja kellega me oleme valmis arutama, kuidas me koos saaksime linna juhtima hakata. Parimal juhul tõesti on see vaid mõne kuu küsimus.

Kas piirkonna koosolekul on olnud teemaks ka Reformierakonna

reitingu langus? Mida peaks erakond tegema teisiti?

Meil oli täna siin peaminister Kaja Kallas, kes andis ülevaate riigis toimuvast ja rääkisime ka erakonnast. Seda reitingut meil ei tule jutuaineks kuigi tihti. Reiting on, mis ta on. Praegu on vaja meil riigis teha suuri muutusi, ajad on sellised, nagu nad on. Majandusolukord on suuresti eksporditurgude pärast selline, nagu ta on. Nii et me peame tegema tööd, nägema vaeva ja küll aja jooksul, kui me oleme teinud ära valitsuses koos teistega rea vajalikke, aga ka ebapopulaarseid otsuseid, siis eks me näe, mida need reitingud teevad või ei tee. Ühtegi otsust praegu valitsus või meie erakond reitingu pärast tegema ei hakka.

Millised on kõige aktuaalsemad probleemid, mis täna Tallinnat vaevavad?

Tallinna suurim probleem on juhtimine ja suutmatus juhtida. See on mikromanageerimine istuva linnapea poolt ehk informatsiooni, otsuste kinni hoidmine, iga asja oma laua pealt läbiajamine, selle asemel, et strateegiate, arengukavade ja inimeste võimestamisega suuri protsesse kiiremini ja tulemuslikumalt juhtida. Need on baasjuhtimisprintsiibid, millega linn ei suuda mitte kuidagi hakkama saada. Juhtimine, ühistransport ei toimi, kasutajate osakaal on vaata, et rekordmadal, planeeringud ja ehitus toppab, mistõttu on meil ka korterite hinnad väga kallid. Kui kortereid ka linnas, eriti kesklinnas üldse kuskil saada on, see omakorda mõjutab ehitus- ja kinnisvarasektorit. Ja siis on muidugi kõik see läbipaistmatu linna asjaajamine, olgu see linnameedia propaganda eesti ja vene keeles, olgu see arusaamatu linna rahade kasutamine, omadele mingisuguste jõulupreemiate maksmine ja siis dokumentide 75 aastaks salastamine ja palju muud. Aga kui võtta kolm asja kokku, siis see on

juhtimine, ühistransport ning planeeringud ja ehitus.