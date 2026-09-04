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Keskerakonna fraktsiooni lagunemine tõi Kohtla-Järvel uue võimuliidu

Eesti
Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Sergei Lopin.
Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Sergei Lopin. Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Eesti

Kohtla-Järvel valimised võitnud keskerakondlased suutsid võimul püsida vähem kui aasta. Keskerakonna Kohtla-Järve volikogu fraktsioon lagunes juba teist valimistsüklit järjest.

Keskerakond sai eelmisel sügisel toimunud kohalike omavalitsuste valimistel Kohtla-Järve volikogus 14 kohta. Sellest piisas, et saada 25-kohalises volikogus ainuvõim.

Kuid juba pärast valimisi ennustasid opositsiooni esindajad, et ega Keskerakonna saadikud kaua koos püsi. Nii läkski, kusjuures lagunenud oli Keskerakonna fraktsioon Kohtla-Järvel ka eelmises volikogu koosseisus.

"Fraktsioonis olid erimeelsused juba ammu ja see on ilmselt loogiline lõpp. Kahjuks meil olid probleemid, kus olid erinevad arvamused ja kahjuks me ei saanud enam kokkuleppele jõuda," lausus Kohtla-Järve volikogu esimees, endine keskerakondlane Sergei Lopin.

Uue võimuleppe allkirjastasid 15 Kohtla-Järve volikogu saadikut.

Valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni esimees Mare Roosileht usub, et see koosseis püsib kuni järgmiste valimisteni, kuna tänapäeval on tema sõnul hoopis teised juhtimisstiilid.

"See aeg on möödas, kui üks või kaks inimest võtsid ainuisikuliselt otsuseid vastu ja teavitasid teisi, kuidas on õige, kuidas hääletada, missuguseid otsuseid teha. Ja mul on väga hea meel, et nii meie volikogu kui ka meie linnavalitsust juhivad noored inimesed ja noored inimesed tahavad olla sõltumatud. Nad tahavad, et neid kuuldaks, et nende arvamusega arvestataks. Ja just selline juhtimiskultuur hakkabki meil olema," rääkis Roosileht.

Lisaks Keskerakonnale lagunes Kohtla-Järvel veel ühe partei fraktsioon. Kolmest Koosi saadikust üks otsustas lahkuda nii parteist kui ka fraktsioonist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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