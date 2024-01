Venemaal on kümned tuhanded inimesed pakase ajal ilma kütteta

Venemaa mitmes linnas on soojatrassides ja katlamajades tekkinud rikete tõttu kümned tuhanded inimesed jäänud ilma kütte ja sooja veeta. Samal ajal on Venemaal külmalaine ja temperatuur on paljudes kohtades langenud alla -20 kraadi.

Lipetski linnapea Jevgeni Uvarkin teatas laupäeval, et linnas on soojavõrgu avarii tõttu 282 korterelamut ilma kütteta, vahendas uudisteagentuur Interfax.

"Seoses sellega, et rõhku ei olnud võimalik alandada, tegid soojaettevõtte Kvadra spetsialistid muutuse, mille tõttu oli vaja ajutiselt suurendada katkestuste perimeetrit. Praegu on ilma kütte ja sooja veeta 282 maja. Haldusfirmad alustasid küttesüsteemi puruks külmumise vältimiseks vee väljalaskmist majasisestest võrkudest," kirjutas Uvarkin sotsiaalmeedias. Ta lubas, et ettevõte lõpetab remondi juba samaks õhtuks.

Video küttetrassi purunemisest Lipetskis:

Путин: "Россия — первая экономика Европы, обогнали Германию".



Тем временем очередная авария на теплотрассе в Липецке: pic.twitter.com/jjo9YpYuap — IanMatveev (@ian_matveev) January 13, 2024

Siiski seati Lipetski elanike jaoks koolides ja kultuurikeskustes üles üheksa ajutist majutuskeskust. Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov ütles, et obastlastikeskus on soojusvõrkudes juhtunud avarii tõttu seatud kõrgendatud valmisolekusse ning ta lubas elanikele abi osutada.

Lipetskis langes laupäeval õhutemperatuur -24 kraadini.

Kütteprobleemid Engelsi linnas

Samuti teatas Interfax soojakatkestusest Saraatovi oblastis Engelsis, kus laupäeval suudeti siiski likvideerida soojuselektrijaamas toimunud suurõnnetus, mis tõi kaasa rikke majade tavapärases küttesüsteemis.

"Sootelelektrijaama ühes katlas on kõrvaldatud defekt, mille tõttu vähenesid elamute ja sotsiaalobjektide soojusvarustuse parameetrid. Olukord on normaliseerunud," ütles oblasti ehitus- ja elamumajandus- ning kommunaalminister Sergei Sokolov laupäeval Interfaxile.

Sokolov selgitas, et soojaga varustamist vähendati hädaolukorra tõttu Engelsi 375 kortermajas, kus elab 117 000 inimest, ning 51 sotsiaalasutuses.

Laupäeval oli Engelsis 20 kraadi külma.

Probleeme veel paljudes asulates

Vene opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi liitlane Ljubov Sokol postitas sotsiaalmeediasse ülevaate, kuidas samal ajal, kui Venemaa propagandistid on ähvardanud Euroopat energianappuse ning elektrikatkestustega, on hädas hoopis Venemaa linnad, kus on kütteprobleemid. Videos väidetakse, et soojavarustusega on jaanuaris probleeme olnud Moskva-lähedastes Elektrostali, Klimovski, Podolski, Lõtkarino, Solnetšnogorski, Voskressenski, Novozavidovski, Seljatino asulates.

Пока по телеку рассказывают как замерзает Европа, в российских городах коллапс ЖКХ. Коррупция и устаревшая система дает о себе знать, дальше — хуже pic.twitter.com/wHFprG1gAj — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 13, 2024

Lisaks olevat Soboli andmetel kütteprobleeme ka Promorje krais, Sverdlovski, Novosibirski, Leningradi, Jaroslavi ja Tuula oblastis.

Peskov: põhjuseks on ebatavaline külm

Vene presidendi Vladimir Putini pressisekretär Dmitri Peskov selgitas riigi küttevõrkudes massiliselt toimunud avariisid "ebatavaliste külmade" ning elamu- ja kommunaalsüsteemide vananemisega. "Teeme titaanlikke jõupingutusi elamu- ja kommunaalsüsteemide uuendamiseks, kuid 10-15 aastaga pole võimalik kõiki torusid välja vahetada," ütles Peskov.

Ta märkis ka, et lisaraha eraldamist ja halduspersonali otsuseid ei ole vaja, kuna "[ametnikud] tegid kõik, mis võimalik" ja "see on rutiinne protsess ja programme rakendatakse".

Putin's press secretary Peskov explained the mass accidents on heating grids across the country by "abnormal frosts" and the obsolescence of the housing and utilities systems. " Titanic efforts are being made to upgrade the housing and utilities systems, but it is impossible to… https://t.co/UkN4Yz5uRa pic.twitter.com/xgyJ4s3hfY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 13, 2024

Samas on mõned kommentaatorid ka väitnud, et nii rohkete avariide tekkimise üheks põhjuseks võib olla ka küttetrasside hoolduse ja remondiga tegelevate tööliste massiline sõjaväkke võtmine, mistõttu kommunaalettevõtetel ei jätku enam spetsialiste, kes süsteeme töös hoiaksid.