Taiwani aktsiad läksid valimiste järel tõusule

Seevastu Hong Kongi ja mandri-Hiina aktsiaturud avanesid nõrgemana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Analüütikute hinnangul nägid investorid Taiwani valimistulemusi positiivsena ning suhtuvad Taiwani majanduse tulevikuväljavaadetesse optimistlikult.

FILE

"Valimistulemused on kõigile vastuvõetavad ja ma usun, et aktsiaturg naaseb oma fundamentaalsele tasemele. Taiwani fundamentaalsed näitajad on jätkuvalt üsna head. Me ennustame, et Taiwani SKP kasvab sel aastal umbes 3,2 protsenti, mis on palju parem kui eelmise aasta 1,4 protsenti," ütles varahaldusfirma juht Park Li.

"See näitab, et Taiwani üldine olukord on sel aastal hea. Ma usun, et investorid võivad endiselt hoida Taiwani turul pikaajalisi investeeringuid," lisas ta.