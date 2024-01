Paldiski pankranniku vaateplatvorm kukkus alla

"Pank on olnud ohtlik tükk aega ning vald on varem teavitanud, et piirde taga kõndimine ja viibimine on eluohtlik. Sellegipoolest on uudistajaid ja lapsi, kes ikka ületavad piirdeaia või jalutavad mööda jalgrada, mis on külastajate poolt sisse tallatud. Tänane olukord näitab, et pank on jätkuvalt lagunemisohtlik, seega paneme südamele, et püsige ohutus kauguses või ära minge sinna üldse!" teatas vald sotsiaalmeedias.